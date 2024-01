L.O.F.T. e Cariparma: seconda parte del laboratorio di lettura e teatro “Luoghi di parola”

Verrà inaugurata lunedì 29 gennaio, alle ore 20, in via Testi 4 a Parma, presso la sede dell’associazione L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali, la seconda sessione del laboratorio gratuito di lettura e teatro “Luoghi di parola: le stagioni dell’ascolto”, dedicato al valore dell’ascolto.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariparma per il bando “Leggere crea indipendenza”, vede impegnati alcuni degli artisti di L.O.F.T. nel doppio ruolo di ideatori e guide all’interno di un percorso laboratoriale articolato in quattro diverse sessioni, seguendo simbolicamente il ciclo delle stagioni (in natura e nella vita) e mettendo in relazione la parola con i luoghi fisici della città.

Dopo la prima sessione incentrata su “Canto di Natale” di Dickens e sulla stagione dell’inverno – dunque, per analogia, sull’età più matura, con l’esito laboratoriale presentato nel dicembre scorso presso la Casa di Residenza Anziani Le Tamerici – la seconda parte del progetto avrà come protagoniste la primavera e l’infanzia.

Gli incontri, condotti dal regista, autore e attore Carlo Ferrari, si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 20 alle ore 21.30 presso la sala di via L. Testi 4 a Parma, con un esito conclusivo di lettura teatralizzata al pubblico prevista per la fine di marzo. Il laboratorio, che in questa seconda parte del progetto verterà sulla lettura del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry “Il piccolo principe”, si rivolge a chi ha già avuto una piccola esperienza in ambito teatrale e a chi conosce le tecniche interpretative di base.

(Partecipazione gratuita)

(Posti limitati)

Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a: loftassociazione@gmail.com