L.O.F.T.: “Sul Naviglio…inverno/primavera” a Palazzo Pigorini

Al via il programma ufficiale della rassegna “Sul Naviglio…inverno/primavera” sempre a cura dell’associazione L.O.F.T., con il patrocinio del Comune di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma.

Dopo il calendario autunnale che ha portato in scena, con grande riscontro di pubblico, esiti laboratoriali, performance e spettacoli, questa seconda parte di stagione inizierà con un doppio appuntamento, domenica 16 febbraio, presentato all’interno degli spazi affascinanti di Palazzo Pigorini in Strada della Repubblica 19/a, a Parma.

Alle ore 16.00 (e in replica alle ore 17.30) avrà luogo la performance di teatro/danza Riflessa – I studio, ideata e interpretata dalle attrici e danzatrici Elisa Cuppini e Agnese Scotti, con tecnica e luci di Erika Borella. Due donne allo specchio, entrambe da sole di fronte alla propria immagine, non possono esimersi dal fare i conti con loro stesse. Il riflesso isolato, che emerge da ognuna, sta all’opposto dell’altra apparentemente in contrasto. E quando i due riflessi s’incontrano, cosa può accadere? Cuppini e Scotti provano così a indagare, attraverso il teatro fisico, il tema intricato dell’identità e della relazione con l’Altro da sé.

A seguire alle ore 16.45 (e in replica alle ore 18.15) andrà in scena Penelope Sounds Memory – II studio per una drammaturgia sonora, progetto di teatro/musica, liberamente tratto da “Il Canto di Penelope” di Margaret Atwood, realizzato dalla musicista e compositrice Patrizia Mattioli, che eseguirà dal vivo le partiture musicali originali, e con l’attrice Sandra Soncini, interprete dell’azione scenica e voce (tecnica e luci sempre a cura di Erika Borella). In questo lavoro artistico ritroviamo la figura di Penelope che dall’Ade ci espone la storia della sua vita. Con ironia e schiettezza il personaggio racconta come ha custodito, con la complicità delle ancelle, la sua dimora sottraendosi al ruolo impostole dall’ordine simbolico e patriarcale del tempo. Tesse la tela con la quale inganna e protegge, tradisce e difende, astuta e determinata, fedele a sé stessa. Un’esplorazione sonora e insolita del mito, attraverso la musica contemporanea e la recitazione.

INGRESSO: € 6 per uno spettacolo; € 10 per entrambi gli spettacoli

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a: loftassociazione@gmail.com