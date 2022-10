ll sostegno di tanti donatori al Centro di cura tumore al seno di Ospedale di Parma e Azienda Usl

“Con il sostegno di voi donatori possiamo compiere un passo avanti verso diagnosi sempre più precoci con indubbi vantaggi per le donne che si rivolgono al Centro di cura del tumore al seno di Ospedale Maggiore e Ausl”.

Con queste parole il responsabile della Breast Unit interaziendale Antonino Musolino ha accolto i donatori all’ingresso della struttura collocata al padiglione Cattani del Maggiore, a fianco dei locali del Day Hospital oncologico. Un ringraziamento che ha voluto rivolgere in occasione del “Mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno a coloro che, negli ultimi mesi, hanno affiancato il Centro consentendo di implementare la ricerca e le apparecchiature per le diagnosi.

Come l’associazione Calabria & Friends rappresentata da Salvatore Stirparo che ha destinato alla Breast Unit il ricavato della festa calabrese che ogni anno si tiene a Sala Baganza con grande partecipazione di pubblico. A loro si sono uniti “Noi di via Oreste Grassi” di Collecchio, presenti con una nutrita e colorata rappresentanza capitanata da Roberto Merusi che hanno aggiunto il loro contributo arrivato dalle cene organizzate dalle rezdore nella via collecchiese.

Un prezioso sostegno alla ricerca è arrivato da Studio Ziveri e Ziveri & Partners proprio nel momento in cui occorreva aggiornare una strumentazione collocata presso il servizio di Genetica oncologica, indispensabile per effettuare esami genetici per i tumori eredo-familiari alla mammella e alle ovaie.

Infine ma non meno importante il ringraziamento del prof. Musolino alle associazioni Doppia Elica rappresentata da Maria Giovenzana e Verso il Sereno con la presidente Ester Bonazzi che alla Breast Unit sono di casa con il loro sostegno assiduo e costante ai progetti del Centro rivolti in particolare alla ricerca e all’assistenza delle pazienti.