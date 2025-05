Al via il questionario per ripensare insieme la vita notturna di Parma

È online il questionario per il Piano della Notte, promosso dall’associazione Laboranotte con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno di BCC Emilbanca, pensato per raccogliere le opinioni, le abitudini e i bisogni di chi vive la città nelle ore serali e notturne, affrontando in maniera approfondita aspetti cruciali della vita notturna cittadina, quali la mobilità, la percezione della sicurezza, la gestione degli spazi pubblici, l’impatto acustico e ambientale, nonché l’offerta culturale e ricreativa.

L’indagine è pensata non solo per lavoratori e fruitori della notte, ma anche per i residenti, fondamentali nella costruzione di un equilibrio tra vitalità notturna e diritto al riposo. L’attenzione alla qualità del sonno e alla convivenza tra usi differenti della notte è infatti uno degli assi centrali del progetto.

L’obiettivo è infatti quello di disegnare, a partire dai dati raccolti, un Piano della Notte capace di bilanciare interessi diversi: quelli delle attività economiche, di chi cerca occasioni di socialità, ma anche di chi chiede vivibilità, sicurezza e rispetto del riposo.

“La vita notturna rappresenta una parte fondamentale della qualità urbana: è lo specchio della vivacità culturale, della coesione sociale e della capacità di una città di essere accogliente in ogni ora del giorno. Con il Piano della Notte vogliamo costruire insieme un nuovo equilibrio tra diritti, bisogni e opportunità, affinché la notte diventi uno spazio davvero condiviso. Il questionario che lanciamo oggi è uno strumento prezioso di ascolto e partecipazione: invitiamo tutte e tutti a compilarlo, perché ogni voce conta nel disegnare una Parma più viva, sostenibile e inclusiva, ma al contempo rispettosa della tranquillità e del diritto al riposo” commenta Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana.

“La notte è uno spazio vivo e complesso, che coinvolge bisogni diversi e spesso in conflitto” dichiara Valeria Di Cosmo, Presidente di Laboranotte. “Vogliamo che tutti possano esprimersi: chi lavora, chi si diverte, ma anche chi semplicemente vuole dormire. Solo ascoltando tutte queste voci si possono immaginare politiche notturne equilibrate ed efficaci”.

Il questionario richiede pochi minuti per la compilazione, è anonimo e può essere compilato da qualsiasi dispositivo. Le risposte raccolte saranno analizzate da un team multidisciplinare e costituiranno la base per la progettazione partecipata del Piano, che coinvolgerà cittadine, cittadini, operatori e istituzioni nei prossimi mesi.

Partecipa ora al questionario:

https://parmaelanotte.typeform.com/to/VnZrROCp

L’Amministrazione Comunale considera fondamentale il coinvolgimento attivo della cittadinanza al fine di elaborare un Piano della Notte che risponda in modo efficace e puntuale alle esigenze dei residenti e dei frequentatori della città, garantendo così un ambiente notturno sano, sicuro e inclusivo.