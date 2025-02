L’8 marzo “Just the Woman I Am 2025”, camminata per sostenere la ricerca sul cancro

L’Università di Parma e il CUS – Centro Universitario Sportivo Parma aderiscono all’iniziativa Just The Woman I Am 2025 (JTWIA), organizzata da CUS Torino, Federazione Italiana dello Sport Universitario, Politecnico e Università di Torino e patrocinata dalla RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile.

A Parma, la corsa-camminata di 5 km si svolgerà sabato 8 marzo alle 10.30, all’interno del Campus Scienze e Tecnologie, con ritrovo al PalaCampus alle 10.

L’iniziativa, organizzata in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, è finalizzata a raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro partendo dalle donne, promuovendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite legati a prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.

Come iscriversi

La quota di partecipazione prevista per ogni persona parte da 20 euro (15 per le studentesse e gli studenti dell’Università e per gli under18).

Il versamento della quota può essere effettuato alla segreteria del CUS Parma, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30, o tramite bonifico (IBAN IT70G0313812700000013246335 intestato a CUS Parma) inviando successivamente una mail a info@cusparma.it allegando la distinta del bonifico e inserendo i propri dati, compresa la taglia per la maglietta che verrà consegnata a tutte le persone iscritte.

