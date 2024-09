La Battaglia di Montechiarugolo: il 4 e 5 ottobre si celebra il primo fatto d’armi del Risorgimento

– spiega il sindaco Daniele Friggeri -. Il Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con il Comune di Parma, il Complesso Museale della Pilotta e il prezioso contributo di Maestro Performing Artists from Zeffirelli Foundation ETS accende i riflettori su un fatto storico locale che dà grande valore al territorio parmense nell’ambito della costruzione dell’identità italiana e della storia del Risorgimento: la Battaglia di Montechiarugolo.

Il fatto d’arme considerato da molti storici la prima battaglia del Risorgimento italiano avvenne il 4 ottobre 1796, quando la Guardia Civica della Repubblica Reggiana e alcune milizie francesi misero sotto assedio il castello di Montechiarugolo, in cui si era rifugiata una colonna di soldati austriaci in fuga da Mantova.

Per celebrare questo anniversario viene promosso un doppio appuntamento, venerdì 4 e sabato 5 ottobre in due location d’eccezione. Il castello di Montechiarugolo ed il Teatro Farnese di Parma che ospiteranno rispettivamente: uno spettacolo-concerto del celebre tenore M° Paolo Barbacini e l’attesa Lectio Magistralis dello storico Alessandro Barbero.

Due approcci diversi e complementari al primo fatto d’arme del Risorgimento italiano, destinato a suscitare una vasta eco e ad esaltare lo spirito libertario e rivoluzionario.

Il programma prevede: venerdì 4 ottobre alle 21, al Castello di Montechiarugolo

“Sulle note del Tricolore”, spettacolo-concerto che ripercorre, tra teatro, arie liriche e pezzi sinfonici, gli antefatti e tutte le fasi della Battaglia di Montechiarugolo direttamente dalle fonti.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Sabato 5 ottobre alle 17,30 al Teatro Farnese di Parma “La campagna di Italia di Napoleone e la nascita del Tricolore” Lectio Magistralis di Alessandro Barbero.

Barbero, storico e scrittore, già professore ordinario di Storia medievale all’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Vercelli. Scrive su diversi quotidiani nazionali e Tuttolibri.

Da anni collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni Passato e Presente e a.C.d.C. in onda su Rai Storia. Dal 2023 ha iniziato una nuova collaborazione con il canale televisivo La7 per il quale è stato protagonista del programma In viaggio con Barbero, mentre ora sta elaborando nuovi format sempre per l’editore RCS MediaGroup.

Biglietti in vendita da mercoledì 25 settembre 2024 IAT-R Parma Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica – via Garibaldi 18 (lun-dom, 9-19).

“È una nuova occasione per promuovere il territorio di Montechiarugolo a livello nazionale, raccontando una pagina importante della storia della nascita del tricolore; una pagina che forse non è conosciuta come merita ma che è un vanto per la nostra comunità, ci inorgoglisce e scalda l’animo patriottico. La partnership con Maestro – Performign Artists from Zeffirelli Foundation e la presenza di Alessandro Barbero danno a questo evento la garanzia di una ricostruzione storica e scientifica e, soprattutto, la possibilità di veicolare a livello nazionale anche capitoli di storia più nascosti. Grazie alla partnership che prosegue con il Comune di Parma e alla collaborazione con il Complesso Museale della Pilotta, poi, avremo la possibilità di portare questo evento al Teatro Farnese, una cornice meravigliosa che darà ulteriore lustro a tutta la provincia di Parma. La Battaglia di Montechiarugolo è uno degli anelli che possono unire il nostro territorio, perché caratterizza la nostra identità e le nostre radici al di là di possibili campanilismi”.

Giuseppe Meraviglia, assessore alla Promozione Turistica e Culturale del Comune di Montechiarugolo aggiunge: “Visti i tanti documenti esistenti, abbiamo il dovere morale di riportare all’attenzione degli Italiani una battaglia che ha risvegliato in un popolo, dopo decenni, il senso di patria e di libertà, scrivendo di fatto la prima pagina del Risorgimento italiano.”



“Celebreremo l’anniversario della Battaglia di Montechiarugolo con due momenti divulgativi e spettacolari, che saranno guardati dalle eleganti mura di un castello e dalle architetture lignee del più bel teatro barocco d’Europa – dice il Vice Sindaco di Parma con delega a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto -. Cultura e turismo sono complementari, come Parma e il suo ampio e diversificato territorio. Sia la città capoluogo che la provincia rappresentano la nostra storia, la cultura e l’identità: coniugare la loro scoperta vuol dire rendere più efficace il viaggio tra straordinari luoghi di bellezza”.



La Battaglia di Montechiarugolo (4 ottobre 1796)

La Battaglia fu destinata ad avere una tale eco che lo stesso Napoleone donò al città di Reggio Emilia 4 cannoni e 500 fucili e Ugo Foscolo definì i patrioti reggiani “primi veri italiani e liberi cittadini”. Napoleone donò uno dei primi stendardi tricolore con la scritta “Montechiarugolo”, forse il primo prototipo di bandiera italiana insieme a quello della Legione Lombarda e Andrea Rivasi (cui è intitolata la piazza principale di Montechiarugolo) sarà considerato il primo a versare il proprio sangue per la libertà.