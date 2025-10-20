Quotidiano online di Parma

La Bonifica Parmense al voto per eleggere la governance 2026-2030

Si voterà domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 19, in 5 seggi di Parma e nelle 21 sedi dislocate nei comuni della Provincia

di Tatiana Cogo

In occasione dell’ultima seduta del suo cda il Consorzio della Bonifica Parmense ha ufficialmente indetto, nel pieno rispetto della legge regionale n. 42/1984, le elezioni per il rinnovo del consiglio d’amministrazione dell’ente per il mandato amministrativo 2026-2030. 

La data nella quale si svolgeranno le votazioni sarà domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 19. Le sedi in cui sarà possibile, per i consorziati, esercitare il diritto di voto saranno dislocate nella città di Parma (con l’allestimento di 5 seggi) e in 21 paesi della nostra provincia: Bardi, Bedonia, Berceto, Borgotaro, Busseto, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Montechiarugolo, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Sorbolo Mezzani e Traversetolo.

“L’esercizio del diritto di voto nei Consorzi di bonifica  – ha sottolineato il presidente di Anbi e Anbi Emilia-Romagna Francesco Vincenzi – è il principio fondante alla base dei nostri statuti e della democrazia che ogni consorziato esercita sia con la propria candidatura, sia esprimendo la sua preferenza per il rinnovo delle cariche amministrative; proprio per questa ragione invito tutti i consorziati ad informarsi e a recarsi ai seggi per contribuire fattivamente a rendere sempre più solido e diffuso questo diritto essenziale ed inviolabile”.

I consorziati sono dunque chiamati all’importante compito di scelta della nuova governance consortile: l’esito delle consultazioni andrà infatti a determinare il nuovo Consiglio, che rimarrà in carica cinque anni e, durante la sua prima riunione, eleggerà il presidente, i vicepresidenti e gli altri membri del comitato amministrativo. Potranno esercitare il loro diritto di voto tutti quei consorziati proprietari di immobili (fabbricati e terreni) ubicati nel comprensorio dell’ente, purché maggiorenni e in regola con il pagamento dei contributi consortili.

“Sarà un momento importante per tutti i nostri consorziati per i quali, insieme all’ufficio elettorale consortile, stiamo lavorando affinché i seggi siano presenti in modo numeroso e capillare su tutto il territorio del comprensorio gestito, così da agevolare l’opportunità per tutti i cittadini di andare alle urne esercitando il loro diritto di voto”, ha evidenziato la presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli.

Tutte le informazioni sulle modalità di voto e sulle candidature sono reperibili consultando il portale istituzionale della Bonifica Parmense alla pagina bonifica.pr.it/2025/09/29/elezioni-consortili-2025/.

