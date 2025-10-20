La Bonifica Parmense al voto per eleggere la governance 2026-2030

In occasione dell’ultima seduta del suo cda il Consorzio della Bonifica Parmense ha ufficialmente indetto, nel pieno rispetto della legge regionale n. 42/1984, le elezioni per il rinnovo del consiglio d’amministrazione dell’ente per il mandato amministrativo 2026-2030.

La data nella quale si svolgeranno le votazioni sarà domenica 14 dicembre 2025, dalle 9 alle 19. Le sedi in cui sarà possibile, per i consorziati, esercitare il diritto di voto saranno dislocate nella città di Parma (con l’allestimento di 5 seggi) e in 21 paesi della nostra provincia: Bardi, Bedonia, Berceto, Borgotaro, Busseto, Collecchio, Colorno, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fornovo, Langhirano, Montechiarugolo, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Solignano, Sorbolo Mezzani e Traversetolo.

“L’esercizio del diritto di voto nei Consorzi di bonifica – ha sottolineato il presidente di Anbi e Anbi Emilia-Romagna Francesco Vincenzi – è il principio fondante alla base dei nostri statuti e della democrazia che ogni consorziato esercita sia con la propria candidatura, sia esprimendo la sua preferenza per il rinnovo delle cariche amministrative; proprio per questa ragione invito tutti i consorziati ad informarsi e a recarsi ai seggi per contribuire fattivamente a rendere sempre più solido e diffuso questo diritto essenziale ed inviolabile”.

I consorziati sono dunque chiamati all’importante compito di scelta della nuova governance consortile: l’esito delle consultazioni andrà infatti a determinare il nuovo Consiglio, che rimarrà in carica cinque anni e, durante la sua prima riunione, eleggerà il presidente, i vicepresidenti e gli altri membri del comitato amministrativo. Potranno esercitare il loro diritto di voto tutti quei consorziati proprietari di immobili (fabbricati e terreni) ubicati nel comprensorio dell’ente, purché maggiorenni e in regola con il pagamento dei contributi consortili.

“Sarà un momento importante per tutti i nostri consorziati per i quali, insieme all’ufficio elettorale consortile, stiamo lavorando affinché i seggi siano presenti in modo numeroso e capillare su tutto il territorio del comprensorio gestito, così da agevolare l’opportunità per tutti i cittadini di andare alle urne esercitando il loro diritto di voto”, ha evidenziato la presidente della Bonifica Parmense Francesca Mantelli.

Tutte le informazioni sulle modalità di voto e sulle candidature sono reperibili consultando il portale istituzionale della Bonifica Parmense alla pagina bonifica.pr.it/2025/09/29/elezioni-consortili-2025/.