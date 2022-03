“La Bottega sotto Casa”: torna lo storico appuntamento mercatale di via Montebello

Dopo il successo degli ultimi eventi in città, il Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom, torna in via Montebello a Parma con lo storico appuntamento de “La Bottega sotto Casa”. La manifestazione, che si terrà domenica 3 aprile, dalle 9 alle 20 in via Montebello, vedrà la partecipazione di 40 operatori che presenteranno al pubblico le nuove collezioni di abbigliamento e calzature, intimo, articoli sportivi e biancheria per la casa. Saranno presenti inoltre stand di alimentari per l’acquisto di prodotti gastronomici di qualità e giochi gonfiabili per il divertimento dei bambini. Non mancherà infine la partecipazione dei commercianti della via che vorranno restare aperti per l’occasione, tra cui pubblici esercizi e pasticcerie.