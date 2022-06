La Camera della Badessa del Complesso del San Paolo ha bisogno di te! Votala come Luogo del Cuore Fai

E già il monumento più votato dell’Emilia-Romagna, ma possiamo fare di più!

L’11° Censimento de “I Luoghi del Cuore” vuole far conoscere e preservare i luoghi importanti d’Italia. A Parma, un luogo straordinario è certamente quello custodito nel Complesso del San Paolo, dove Giovanna Da Piacenza fece affrescare le sue stanze privata dall’Araldi e dal Correggio trasformandole in un gioiello di arte rinascimentale dove ci si immerge, dopo oltre cinque secoli, nella perfetta illusione di un pergolato aperto su un cielo sereno, come dentro un giardino, dove ochieggiano putti giocosi in compagnia di cani da caccia e statue di divinità olimipiche che la tecnica trompe l’oeil rende tridimensionali, quasi palpabili con un misterioso impianto di contenuti simbolici e filosofici.

Il prossimo 19 luglio verrà aggiornata la classifica e i luoghi del cuore italiani. Quelli che avranno raggiunto i 1000 voti verranno promossi da un’ampia campagna stampa. Alla Camera di San Paolo mancano pochi voti per essere tra i luoghi italiani a cui verrà dato risalto!

Votare è semplice:

– al sito https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/

– oppure compilando il modulo depositato presso la Camera di San Paolo e presso tutte le biblioteche comunali.

Parma vota il tuo luogo del cuore! Un tesoro che tutto il mondo deve conoscere, un luogo che deve sentire il nostro amore!