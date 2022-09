La carica di 3mila runner colora la città

Azeddine Majdoubi (circolo Minerva asd) e Catia Fusoni (Athletic club Termoli) sono il re e la regina della CFC Reale Mutua Parma Mezza Maratona rispettivamente con i tempi di 01:07:18 e 1:28:24 ad aggiudicarsi la 10 Km sono stati Badr Jaafari (Atletica Casone Noceto) e Fiorenza Pierli (Atletica Corradini Excelsior).

Il trofeo Guido Sani, dedicato allo storico cantore della corsa per eccellenza di Parma, è andato a Martina e Marco Monteverdi.

La manifestazione, tornata quest’anno a pieno regime, ha visto complessivamente la partecipazione di oltre 3mila persone e circa 400 piccoli grandi atleti che ieri hanno invaso il Campus Universitario per la Errea’ Parma Kids.

Molto soddisfatto Michele Ventura, presidente del Cus: “Quest’edizione è stata, se possibile, ancor più emozionante: dopo due anni abbiamo finalmente visto la città ripopolarsi non solo di atleti, ma anche di famiglie, giovani, ragazzi. Parma è tornata ad essere la capitale del running a misura di tutti: archiviando le misure, doverose ma prese a malincuore, per contenere la pandemia. Oltre alla corsa nel bello quest’anno abbiamo registrato una grande affluenza anche nella Cittadella della salute grazie all’Expò incentrato sul benessere. Non possiamo che ringraziare Comune e Università, coorganizzatori dell’evento, l’Agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua, con cui condividiamo valori e traguardi. Ma la gratitudine va anche e soprattutto ai partner che grazie al sostegno e alla collaborazione hanno permesso un’altra edizione di successo. Un ringraziamento particolare va poi ai nostri volontari che dietro le quinte lavorano alacremente e alle nostre sezioni unite per la riuscita di una manifestazione in cui crediamo profondamente”.

“Anche quest’anno siamo arrivati al termine di questo evento dedicato allo sport e al benessere – dichiarano i soci dell’agenzia Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali – in questi due giorni abbiamo vissuto a pieno la nostra città, condividendo l’energia positiva e la voglia di “tornare ” non solo con i runners che hanno partecipato alla Parma Mezza Maratona, ma anche con i tanti parmigiani che sono venuti a trovarci presso l’Expo in piazza Garibaldi. I nostri ringraziamenti vanno ancora una volta al Cus Parma e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione sostenendoci durante questi mesi e che hanno creduto con noi a questo progetto ed infine a tutti i volontari che hanno presenziato e ci hanno aiutato nella buona riuscita di questo evento.”

Non solo sport – La Parma Mezza Maratona non è stata solo una corsa, ma molto di più. Durante le gare, sono stati impegnati oltre—- volontari. Oltre al controllo del percorso e al coordinamento delle partenze scaglionate, i volontari hanno gestito la segreteria, l’area ristoro, il deposito borse.

Sono uomini e donne appartenenti a diverse associazioni, come Avis Cristo, Marciatori Parmensi, gruppi di Protezione Civile, Gruppo Alpini di Parma, e ancora le sezioni sportive del CUS Parma e lo staff di Giocampus. Oltre naturalmente a tanti amici che in forma personale hanno dato.

Un ringraziamento anche a Comune di Parma ed in particolare alla Polizia Municipale che unitamente a tutte le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza lungo il tracciato.