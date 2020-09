La Cisl Funzione Pubblica chiede chiarezza sui controlli legati al Covid per gli operatori della sanità

“Chiediamo maggiore chiarezza sui controlli legati al Covid per gli operatori della sanità”. E’ quanto afferma Giovanni Oliva (sanità pubblica Cisl Parma) alla luce di una serie di problematiche emerse recentemente. “Apprendiamo con preoccupazione che il medico competente del distretto/presidio di Vaio non effettuerà i dovuti controlli (tamponi o test sierologici) sugli operatori che hanno contratto il coronavirus (tampone positivo), mentre chi risulterà positivo soltanto al test sierologico potrà accedere agli altri controlli” denuncia Oliva.

“Si tratta di una scelta quantomeno discutibile, che crea tanta confusione e non tutela pienamente gli operatori della sanità”. La Cisl chiede invece di effettuare i controlli a tutti gli operatori. “Se ciò non dovesse accadere, agiremo nelle sedi opportune – attacca Oliva – Non dimentichiamoci infatti che si tratta di figure molto più esposte al virus rispetto ad altre”.

Oliva segnala inoltre che “I tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ossia coloro si recano nelle aziende per effettuare i controlli non si sono ancora potuti sottoporre a test sierologici e tantomeno tamponi”. “Chiediamo anche in questo caso che i controlli vengano effettuati al più presto – ribadisce Oliva – Tutti devono essere controllati, bisogna garantire i test a tutti, a partire da chi si trova in prima linea”.

“Serve maggiore attenzione – conclude – verso chi si è speso in questo difficile momento”.