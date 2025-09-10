La città che danza: torna il Moving Festival dal 15 al 20 settembre

10 Settembre 2025
Parma si trasforma in un palcoscenico diffuso per la terza edizione del festival di danza contemporanea e arti performative

Parma è pronta a farsi attraversare dalla danza. Dal 15 al 20 settembre 2025 torna il Parma Moving Festival, giunto alla sua terza edizione e diretto da Daniele Albanese. Un festival dal titolo evocativo, solo cose belle, che trasformerà piazze, biblioteche, musei e teatri in luoghi di incontro tra corpi, gesti e pensieri.

Promosso da Europa Teatri con il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno della Fondazione Cariparma, il festival propone spettacoli, creazioni site-specific e seminari che abiteranno gli spazi più iconici e inusuali della città: piazza Garibaldi, piazza Ghiaia, piazzale Picelli, piazzale Borri, ma anche il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico e le biblioteche civiche.

«Parma Moving Festival vuole riflettere su questa arte e sul possibile incontro con la comunità – spiega il direttore artistico Albanese –. In un momento segnato dai tagli ministeriali che hanno penalizzato il settore, questa edizione è ancora più che mai un luogo di confine: uno spazio di turbolenza ma anche di scambio, tra la leggerezza della danza e la profondità del pensiero».

Con la parola chiave “Confine” come filo conduttore, il festival invita il pubblico a esplorare nuove forme di fruizione, oltrepassando barriere fisiche e mentali. Una settimana in cui Parma diventa un laboratorio a cielo aperto, dove le “coreografie del pensiero e della gestualità” si intrecciano per dar vita a un’esperienza unica.

Programma (15–20 settembre 2025)

Lunedì 15 settembre

  • PlutoneElisabetta Consonni
    ore 18:00, Piazza Garibaldi

Martedì 16 settembre

  • Il Secondo Paradosso di ZenoneElisabetta Consonni
    ore 12:00, Strada Luigi Carlo Farini (all’altezza della libreria Feltrinelli)
    ore 15:30, Biblioteca Comunale Luigi Malerba
  • Video Works – artisti del Parma Moving Festival 2025
    dalle ore 19:00, Teatro Europa (Spazio Piccolo)
  • Horizon Koiné BoleroMasako Matsushita
    ore 20:00, Teatro Europa
  • Dove Cresce Ciò che Salva – Archivio sentimentale del movimentoFrancesca Foscarini
    ore 21:15, Teatro Europa

Mercoledì 17 settembre

  • Laboratory_Urban StrategyChiara Montalbani, Danilo Smedile, Diego Spiga
    ore 17:30, Piazzale Francesco Borri
    ore 18:00, Piazza Ghiaia
    ore 18:30, Piazzale Guido Picelli
  • Laboratory_Home – gli stessi artisti
    ore 21:00, Teatro Europa
  • Video Works – artisti del Parma Moving Festival 2025
    dalle ore 20:00, Spazio Piccolo del Teatro Europa

Giovedì 18 settembre

  • Coreografie del Pensiero e della Gestualità – seminario pubblico con Chiara Allegri, Roberta Gandolfi, Alessandro Pontremoli, Maurizio Zanardi
    dalle ore 14:00 alle 18:30, Biblioteca Civica (Oratorio Novo)
  • No Caption Needed (Studio)Giulia Cannas
    ore 21:00, Teatro Europa
  • You Are Not an Island (Primo Studio)Fabio Pronestì
    subito dopo, Teatro Europa

Venerdì 19 settembre

  • Studi per MStefania Tansini
    ore 20:00, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma
  • MotherPerypezye Urbane
    ore 21:00, Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma

Sabato 20 settembre

  • Warp RenderingsSergiu Matis
    ore 21:00, Teatro Europa
  • Brindisi conclusivo – a seguire, luogo finale (probabilmente Teatro Europa)

 

 Info utili

Spettacoli a teatro e al Museo Cinese ed Etnografico: biglietto €8 (teatro) e €13 (museo), prenotazione obbligatoria. Eventi all’aperto e nelle biblioteche: ingresso gratuito, prenotazione consigliata. In caso di maltempo, si consiglia di consultare i canali social di Teatro Europa