La Cittadella e il Parco Ducale ai tempi del Coronavirus. FOTO

Le palestre sono chiuse, ma in questo anticipo di primavera sono in tanti a non rinunciare a una corsa al parco e anche gli attrezzi per il fitness, a disposizione negli spazi all’aperto vengono utilizzati.

In questo periodo in cui è importante mantenere le distanze con le altre persone, non ancora tutti seguono alla lettera le indicazioni, soprattutto i più giovani che continuano a rimanere pericolosamente vicini. Le giostre in Cittadella sono chiuse e i bimbi si accontentano di altalene e scivoli. I cortili dei palazzi si animano con tanti ragazzini che giocano, come tanti, tanti anni fa.

Si passa quindi da chi ancora non si cura del problema a chi, pur essendo solo in macchina o in aperta campagna, sta con la mascherina e i guanti.

Rinunciare alla socialità e rimanere in casa sembra difficilissimo. Intanto le forze dell’ordine controllano.

TC