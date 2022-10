La Comunità iraniana di parma in piazza contro “il regime sanguinario degli ayatollah”: “Donne, vita, libertà”

Dopo quasi quattro settimane delle proteste in Iran, la Comunità iraniana di Parma, studentesse e studenti iraniani scendo in piazza per supportare il popolo iraniano che in questi giorni stanno lottando conto il regime sanguinario degli ayatollah.

La manifestazione, che inizialmente protestava contro l’omicidio di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni uccisa dalla polizia religiosa del regime islamico, ha subito preso un’altra forma e si è trasformata per protestare contro l’intero regime.

In questi giorni abbiamo visto diversi giornali, media italiani e diversi politici parlare e supportare la nostra lotta. Ma non basta, e non dobbiamo mollare. In questo momento storico del nostro Paese chiediamo a tutti voi di essere a fianco di noi iraniani.

Sabato 15 ottobre alle ore 17 presso piazzale della Pace scendiamo in piazza per essere la voce del nostro popolo.

Sono ammesse le bandiere delle associazioni e partiti.

Donna, Vita, Libertà

Comunità Iraniana di Parma