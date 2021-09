La consegna del Cuore del Quartiere San Leonardo ai bambini delle scuole

“San Leonardo cuore della città”. Con queste parole l’Università di Parma, nella persona del Professore della Facoltà di Architettura Dario Costi, ha donato all’Istituto Comprensivo Micheli una grande base con la foto aero-zenitale del quartiere. Essa sarà la base per l’allestimento di una mostra che vedrà coinvolti i tanti soggetti che hanno partecipato al processo di progettazione urbana strategica iniziato alcuni anni fa e sospeso nel 2020 per il Covid.

“Sarà un utilissimo strumento per la didattica e sarà al centro della mostra che organizzeremo entro la fine dell’anno” spiega ai ragazzi la Dirigente Scolastica Chiara Pelù.

“La forma del tavolo fotografico di lavoro, donato da Chiesi Farmaceutici e Davines, è quello di un cuore che delimita l’estensione del quartiere tra il Torrente Parma e il naviglio, avendo la punta nel centro storico in Pilotta e il lato più ampio a cavallo della tangenziale nord” dichiara Dario Costi. “Questa forma racconta di una centralità che il quartiere potrebbe avere nella città. San Leonardo è in grado di esprimere una forte solidarietà, come dimostrato nei mesi di lockdown. Metteremo in mostra idee sul futuro del quartiere proposte sia dagli studenti universitari che dai ragazzi della scuola”.

Hanno partecipato alla presentazione il parroco di San Leonardo Don Mauro, le associazioni Manifesto San Leonardo, San Damiano, Amici della Biblioteca, Medaglie d’oro della Bormioli e l’Associazione sportiva di football americano Panthers Parma, per condividere l’impostazione del lavoro da fare nei prossimi mesi.

Questo incontro così partecipato segna la ripresa di un programma di iniziative che si svolgeranno dalla settimana prossima fino alla fine dell’anno. Lunedì 20 Settembre alle ore 9.00 presso L’Aula Magna della Sede Centrale in Via Università 12, si terrà la prima lezione di una rassegna che l’Università degli Sudi di Parma ha offerto all’Istituto Comprensivo Micheli e che vedrà dopo i saluti del Pro-Rettore Vicario Paolo Martelli, del Docente di Composizione Architettonica e Urbana e responsabile del progetto Dario Costi e del Dirigente Scolastico Chiara Palù la conferenza destinata ai ragazzi delle scuole elementari e medie, impegnati sul progetto, la lezione di Alessandro Pagliara dal titolo “Parma nella storia di Roma”.

La rassegna proseguirà con una serie di altri appuntamenti che verranno svolti presso l’istituto da Patrizia Raggio Archeologo presso il MIBAC, Alessia Morigi Docente di Archeologia classica e Dario Costi Docente di Composizione Architettonica e Urbana.

A fianco di questa rassegna e di contributi specifici per la scuola, si terranno una serie di altre rassegne; la prima vede lo sviluppo della mostra che verrà concordata con le scuole, le parrocchie e le associazioni presenti e che verrà inaugurata agli inizi di Novembre, una rassegna dal titolo “Centralità della periferia: parole, percezioni, pensieri”, che vedrà una serie di dialoghi e incontri con gli abitanti del quartiere, tenuti da docenti di Geografia culturale, Critica letteraria, di Filosofia dell’abitare e di Antropologia Urbana.

Il momento più rilevante dal punto di vista dell’importanza anche sovralocale sarà il convegno internazionale che si terrà il 5/6 Novembre presso la Chiesa del San Leonardo, che farà arrivare a Parma grandi esperti di città, tra cui Stefano Zamagni, Pierluigi Sacco, Nicola Antonetti e molti altri.

Il Processo che si attiverà avrà anche il supporto della Fondazione Monte Parma che darà un contributo per la realizzazione del catalogo.