La consigliera Alessandra Tazzi: “Sostengo i radicali”

In una nota, Alessandra Tazzi, consigliera comunale del Partito Democratico, comunica il sostegno ai Radicali di Parma: “Ho deciso di sostenere i Radicali, pionieri della tutela dei diritti e delle libertà, promotori di battaglie che hanno profondamente inciso, positivamente, sulla nostra società. In un contesto nel quale, pressoché quotidianamente, assistiamo allo svilimento dei diritti, una proficua e leale collaborazione tra forze politiche che si battono per l’affermazione degli stessi, non può che essere salutata positivamente”.

“Saluto compiaciuto la decisione di Alessandra, commenta il segretario di Radicali Parma Luca Marola, e penso che le iniziative in cui ci troveremo affiancati non mancheranno di certo”.