La consigliera di Sorbolo Mezzani Bottazzi: “Perchè sosterrò il M5S”

La consigliera d’opposizione di Sorbolo Francesca Bottazzi del gruppo Alternativa per Sorbolo Mezzani ha scelto di sostenere il M5S alle prossime elezioni politiche: “Le elezioni imminenti chiamano ciascuno di noi a fare i conti con la propria etica, in una scelta resa ancor più difficile da un panorama politico frammentato e confuso. Ma è nella convinzione che la sostanza dell’operato e dei programmi parli chiaro, che ho deciso di appoggiare Giuseppe Conte e il MoVimento 5Stelle: l’unica forza politica che ancora affronti concretamente temi cari alla sinistra, quali il salario minimo e gli aiuti alle persone più in difficoltà, mentre il PD resta a guardare. Un Partito Democratico che ormai è l’ombra di se stesso, nell’ombra di Renzi ed altri personaggi dubbi come Calenda, rendendo inaccettabile per chiunque si ritenga di sinistra poterlo votare».

“Mi ha fatto piacere il “supporto esterno” ricevuto dalla consigliera Francesca Bottazzi che in questa tornata elettorale si dichiara a favore del MoVimento 5 Stelle in quanto oggi è l’unica forza politica che affronta concretamente i temi cari alla sinistra, quali il salario minimo e gli aiuti alle persone maggiormente in difficoltà. Auspico che altre persone della sinistra arrivino a tale conclusione” dichiara Jonathan Albiero, consigliere comunale di Sorbolo Mezzani del M5S.