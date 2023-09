La Contabile a Parma: da dieci anni il punto di riferimento per la scuola e l’ufficio

Se sei alla ricerca di prodotti di cancelleria di alta qualità, soluzioni per l’ufficio, o materiali creativi per i tuoi progetti fai-da-te, non cercare oltre! La Contabile è la destinazione definitiva per soddisfare tutte le tue esigenze, e quest’anno celebra un traguardo speciale: 10 anni di presenza a Parma, in Via E. Pini 6/B (zona Crocetta).

Un nuovo look per un nuovo decennio

In occasione del suo decimo anniversario, il negozio La Contabile a Parma si è sottoposto a una ristrutturazione completa degli ambienti interni ed esterni. Ora, offre ai clienti un’esperienza di shopping ancora più coinvolgente e una selezione di articoli ancora più ampia e completa. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato del fai-da-te, troverai tutto ciò di cui hai bisogno in un unico punto vendita online o sull’eCommerce https://shop.lacontabile.net.

Questa è solo una delle tante evoluzioni de La Contabile che da sempre fa dell’innovazione il suo cavallo di battaglia proponendo ai propri clienti soluzioni nuove e sempre un passo avanti grazie ad un’ampia gamma di servizi digitali per aziende e privati come: creazione dello SPID, firma digitale, PEC e tanto altro.

L’unico rivenditore autorizzato Buffetti a Parma

La Contabile ha un motivo in più per essere la tua scelta numero uno: è l’unico rivenditore autorizzato Buffetti nella città ducale. Questo marchio è sinonimo di affidabilità, qualità e consulenza tutta italiana nel settore della cancelleria e dell’ufficio. Inoltre, in negozio è possibile richiedere gratuitamente la Fidelity Card della Contabile per usufruire di ulteriori sconti e promozioni per privati ed aziende.

In breve, grazie all’esclusiva Buffetti e i suoi 40 anni d’esperienza nel settore il negozio della Contabile di Via E. Pini 6/B a Parma è la soluzione ideale per studenti e professionisti che ricercano prodotti di qualità per ogni evenienza. (contenuto publiredazionale)