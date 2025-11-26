La Coperta di Linus: una donazione che tocca il cuore

Nuovo gesto di solidarietà da parte dell’associazione “La Coperta di Linus”, da anni vicina ai reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini di Parma.

Il gruppo di volontarie ha consegnato alla Pediatria Generale e d’Urgenza, diretta dal dottor Icilio Dodi, un nuovo elettrocardiografo pediatrico con trasmissione diretta del tracciato all’UTIC per refertazione in tempo reale. Lo strumento è stato ricevuto dalla coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia, con la quale le volontarie hanno instaurato un rapporto di amicizia e fiducia.

«Continua a stupirci il loro impegno e la vicinanza che da anni ci dimostrano. Ci hanno donato tanto e continuano a farlo – ha aggiunto Giuseppina Nicosia –. A tutte loro un grande abbraccio, a nome mio e di tutto il personale medico e infermieristico, qui numeroso a testimonianza della nostra gratitudine».

L’impegno de “La Coperta di Linus Parma odv” è andato anche oltre la pediatria. Grazie al ricavato della vendita di 150 coperte realizzate a mano da una ventina di volontarie e ai numerosi banchetti organizzati sul territorio, l’associazione ha scelto di sostenere il nuovo Centro Oncologico, donando tre letti di degenza tramite il fondo Munus dedicato.

«Sono gesti che vogliono testimoniare il nostro sostegno e la nostra vicinanza al personale e ai pazienti che si affidano alle loro cure – ricorda la presidente Marilia Zanichelli –. Ma è doveroso un mega applauso a questo meraviglioso gruppo di signore che si impegnano, ognuna con le proprie capacità e disponibilità, donando il proprio tempo per raggiungere risultati così importanti».

Un impegno che continua: grazie alla raccolta fondi già programmata per il periodo natalizio, le volontarie hanno annunciato che il prossimo obiettivo sarà ancora più ambizioso.