La Crocetta Under 12 trionfa ancora: bis nella West League e vola alle finali nazionali

Entusiasmo, talento e spirito di squadra: la Crocetta Baseball Under 12 si conferma protagonista della scena giovanile bissando il successo dello scorso anno nella fase provinciale della West League. Una vittoria costruita tra emozioni e rimonte, davanti a un pubblico caloroso e partecipe.

La Crocetta ha conquistato la fase provinciale della Winter League Indoor – denominata West League e organizzata con il supporto del gruppo Diamanti di Parma – superando in semifinale l’Oltretorrente per 7-3 e imponendosi poi in finale sullo Junior Parma per 4-2.

La finalissima, disputata in un Pala Ponti gremito, ha regalato grande spettacolo: decisiva la rimonta della formazione allenata da Christian Tosini, che con questo successo ha conquistato anche la qualificazione alla fase nazionale della Winter League, in programma domenica prossima nella palestra Record di Bologna.

Antonio Grillo miglior giocatore del torneo

A coronare il trionfo della Crocetta anche il riconoscimento individuale ad Antonio Grillo, premiato come miglior giocatore del torneo. Il premio è stato assegnato sulla base dei voti attribuiti partita dopo partita dai tecnici delle squadre avversarie, a conferma dell’impatto e della continuità mostrati dal giovane atleta durante tutta la competizione.

L’edizione 2026 della West League, organizzata dai tecnici Christian Tosini e Fabio Puelli in collaborazione con il gruppo Diamanti di Parma, ha registrato numeri importanti: tredici squadre partecipanti, sette giornate di gioco e ben quarantadue partite disputate.

«Un autentico successo — ha dichiarato Tosini —. Si sono viste belle azioni, ma soprattutto tanto entusiasmo. È un momento fondamentale per lo sviluppo dell’attività invernale, che permette alle società di far giocare i ragazzi anche quando il clima non consente di scendere sui campi all’aperto».

Le prospettive per il torneo appaiono positive. Gli organizzatori puntano a rendere la West League un appuntamento fisso del calendario e guardano anche alla possibilità di ampliare la partecipazione, coinvolgendo il softball e valutando nuove categorie giovanili, pur con le difficoltà organizzative legate alle fasce d’età superiori.

Soddisfatto anche Fabio Puelli: «È stata l’edizione migliore per organizzazione e partecipazione. I riscontri sono stati molto positivi e l’anno prossimo puntiamo a crescere ancora».

Intanto la Crocetta si prepara alla sfida nazionale, con l’obiettivo di proseguire una stagione già ricca di soddisfazioni e confermare il proprio ruolo tra le realtà più promettenti del baseball giovanile italiano.