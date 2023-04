La delegazione dei goliardi ricevuta in Municipio ha ricevuto dal Sindaco la chiave della città

Questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale, il Sindaco Michele Guerra ed il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi hanno ricevuto una rappresentanza delle matricole universitarie, capitanate dal Duca di Parma Francesco Francesconi che, a partire da oggi, per le Ferie matricolari, invaderanno allegramente la città.

Il Duca ha ricevuto simbolicamente dal Sindaco, come da tradizione, la chiave della città, e lo ha ringraziato per la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale. Per il primo cittadino c’è stata invece l’investitura, dopo avergli appuntato una coccarda nobiliare alla giacca, a commendatore della Santissima Commenda di Sant’Andrea.

“E’ la prima volta che accolgo come Sindaco le matricole della città” ha detto il primo cittadino “Un’occasione che sento particolarmente poichè la mia vita, prima di essere Sindaco, si è svolta all’interno del mondo universitario quindi conosco l’importanza di questi momenti, la profondità e la persistenza dell’esperienza goliardica che vi auguro di vivere al meglio.” Anche dalle parole di saluto del Presidente Alinovi è arrivato “l’invito a vivere la vostra giovinezza e queste occasioni di spensieratezza e nello stesso tempo riuscire a governare la responsabilità verso il futuro”.