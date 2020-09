La famiglia Bertolotti dona un nuovo pulmino alla Pubblica

Ieri, sabato 12 settembre, presso la sede dell’Assistenza Pubblica di Parma, in viale Gorizia 2/A, è stato inaugurato un nuovo pulmino grazie alla generosità di Ernesto Bertolotti e della sua famiglia.

Il veicolo entrerà subito a far parte del parco mezzi dell’associazione e sarà dedicato ai diversi servizi che, lo storico ente di volontariato, svolge da molti anni. Verrà utilizzato per il trasporto disabili e per il servizio di Padre Lino, che si occupa degli “invisibili” della città.

Durante la cerimonia d’inaugurazione erano presenti Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi della Pubblica, Enrico Bertolotti e sua figlia Elena.

«Grazie al buon cuore, e all’altruismo, della famiglia Bertolotti – ha dichiarato Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica Parma – oggi si può contare su un pulmino nuovo e di grande importanza per tutta la comunità parmigiana. Il veicolo sarà infatti destinato a vari servizi, permettendo di migliorare ancora di più le nostre attività. Un gesto concreto di solidarietà che contribuirà ad aiutare chi si trova in difficoltà».

«Questo dono – ha affermato Ernesto Bertolotti – è stato fatto con il cuore. Credo sia importante fare del bene per le persone che si trovano in condizioni di disagio. Mi auguro che sia d’esempio per gli altri, perché ognuno nel suo piccolo dovrebbe aiutare chi ne ha più bisogno. Inoltre, con questo gesto, abbiamo voluto ringraziare la Pubblica per tutto ciò che fa quotidianamente».

Per chi volesse far volontariato in Assistenza Pubblica Parma, si ricorda che lunedì 14 settembre, alle 20.45, presso il circolo US Parmense di via Zacconi, 25, si terrà una serata aperta a tutti, che offrirà una panoramica generale sulla Pubblica, i suoi scopi e ideali e le sue molteplici attività.