La famiglia di fronte alla denatalità e alle sfide educative: un incontro al Centro Pastorale Diocesano

Gli allarmi che i demografi stanno lanciando per il nostro Paese stanno raggiungendo livelli di non ritorno. Che scenari si prefigurano, quale reazione valoriale e quale il ruolo della famiglia?

Di questo si parlerà giovedì prossimo 20 aprile, alle ore 20.30, presso il Centro Pastorale Diocesano, in un incontro promosso da Pro Vita & Famiglia e dal Family Day sul tema: DALLA DENATALITA’ ALLA RESPONSABILITA’ EDUCATIVA: LE SFIDE PER LA FAMIGLIA OGGI.

Interverranno mons. Enrico Solmi, vescovo di Parma, Massimo Gandolfini, presidente nazionale del Family Day, e Jacopo Coghe, portavoce nazionale di Pro Vita & Famiglia.

I dati dell’ultimo rapporto dell’ISTAT, riguardante gli indicatori demografici relativi al 2022, confermano il trend negativo riguardante la natalità nel nostro Paese, con una dinamica demografica molto sfavorevole che vede un netto prevalere dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l’estero.

Partendo da questa situazione, i relatori affronteranno un’analisi che indagherà sulle ragioni di una perdita del valore della natalità, della genitorialità e della famiglia.

A fronte di questa situazione, si registra tuttavia anche una particolare attenzione da parte delle famiglie per salvaguardare la libertà educativa, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; libertà educativa da tutelare per una ripartenza e una reazione valoriale e operativa.