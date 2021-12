La Fata Turchina al Centro Giovani Federale domenica 18 dicembre alle 16

Babbo Natale per le Feste lo potete trovare dappertutto, ma la magica Fata Turchina solo al Centro Giovani Federale in Via XXIV Maggio la prossima domenica, 18 dicembre, dalle ore 16.

L’azzurra fata saggia della fiaba di Pinocchio prenderà vita grazie alle magie che sa fare il Teatro del Cerchio per un pomeriggio che regalerà l’atmosfera d’incanto delle favole più belle.

“Anche questa iniziativa, come molte altre per il Natale di Parma, viene proposta grazie al sostegno del Bando “Natale 2021. Ritrovarsi e sentirsi comunità” dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma” commenta l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma Nicoletta Paci “si tratta di un pomeriggio dove le celebri avventure di Pinocchio saranno proposte in un’ambientazione casalinga, con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano. L’idea, inedita del Teatro del Cerchio, è quella che i piccoli spettatori possano prendere spunto da questa esperienza per riproporre in famiglia e allestire durante le Feste ppaciroprie azioni teatrali ispirate alle fiabe della tradizione, un’idea che animerà le case dei parmigiani con effetti speciali e colpi di scena che possono nascere in maniera straordinaria grazie alla fantasia dei bambini e che porteranno allegria e momenti di gioia. “

Ingresso su prenotazione al 351.5337070 o scrivendo a prenotazioniteatrodelcerchio@gmail.com.