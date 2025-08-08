“La Febbre del Sabato Sera”: il 3 e 4 dicembre 2025 al Teatro Regio

Mercoledì 3 e Giovedì 4 dicembre 2025 al Teatro Regio di Parma sarà in scena la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, del musical LA FEBBRE DEL SABATO SERA con le leggendarie hit dei Bee Gees e la storia di ballo, amore e riscatto di Tony Manero e Stephanie Mangano.

La febbre del sabato sera il musical è diretto da Mauro Simone ed è ispirato al film Paramount/RSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti.

La regia di Mauro Simone, che prende spunto dalle inquadrature immersive del film e dall’indimenticabile piano-sequenza con un giovanissimo John Travolta, restituisce a teatro freschezza e attualità alla storia dell’italo-americano Tony Manero che ha segnato una generazione.

Sul palcoscenico, 21 performer danno vita alle leggendarie hit dei Bee Gees, da Stayin’ Alive e Night Fever a You should be dancing e How Deep Is Your Love, successi planetari della disco music ma, al tempo stesso, simboli della cultura degli anni Settanta, inni di libertà, coraggio e lotta contro l’emarginazione. Il testo e le liriche di alcune canzoni sono stati tradotti da Franco Travaglio, mentre i brani che animano le scene ambientate alla 2001 Odissey vengono interpretati in inglese.

Trama: Tony lavora in un negozio di vernici e, durante la settimana, conduce una vita monotona, ma ogni sabato sera, per sfuggire alla dura realtà quotidiana, diventa il “re” della discoteca 2001 Odyssey, dove è ammirato da tutti per il suo stile e le sue incredibili abilità di ballerino. La ricerca di sé, le ambizioni giovanili, le tensioni familiari e sociali e il desiderio di riscatto attraversano la storia, sullo sfondo della vibrante scena disco degli anni Settanta. Con il sogno di una vita migliore lontano da Brooklyn, Tony vede nella danza la sua via di fuga: l’incontro con Stephanie Mangano, tenace e ambiziosa, che vuole trasferirsi a Manhattan per costruirsi una carriera, rappresenta una svolta per entrambi. Insieme, decidono di partecipare a una competizione di danza che potrebbe segnare l’opportunità di cambiare il loro destino.

Lo spettacolo fa parte dell’undicesima edizione della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.

I biglietti sono in vendita:

dalle ore 14:00 di venerdì 8 agosto tramite il circuito www.ticketone.it

da mercoledì 20 agosto presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it