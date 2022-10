“La felicità di Emma” con Rita Pelusio apre il 22 ottobre la stagione al Teatro di Ragazzola

LA FELICITÀ DI EMMA

liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber

con Rita Pelusio

di Rita Pelusio, Domenico Ferrari, Enrico Messina

regia Enrico Messina

produzione Pem Habitat Teatrali, Piazzato Bianco

Inaugurazione ufficiale della stagione teatrale 2022/23 del Teatro di Ragazzola, sabato 22 ottobre alle ore 21,15, con la partecipazione di Rita Pelusio. Voce tra le più originali dell’arte comica contemporanea, molti la ricorderanno per la presenza a Zelig e Colorado, più volte ospite a Ragazzola con i suoi spettacoli, Rita Pelusio porterà in scena il suo più recente lavoro teatrale “La felicità di Emma”, liberamente ispirato al romanzo di Claudia Schreiber, scritto con Domenico Ferrari ed Enrico Messina, che ha curato anche la regia, una produzione Pem Habitat Teatrali e Piazzato Bianco.

Emma è una donna forte e libera, ormai abituata all’assenza di un amore, che per sopravvivere alleva e macella maiali. Max è un uomo prigioniero di se stesso e della sua quotidianità, che non ha mai trovato il coraggio di amare e che sa di non avere più troppa vita davanti a sé. L’amore che sboccia fra Emma e Max viene raccontato guidando per mano lo spettatore, accompagnandolo ad una condivisione intensa sul confine sottile che separa amore e desiderio, felicità e morte.

Scrive il regista Enrico Messina: “Questo spettacolo risponde ad un’urgenza profonda dell’attrice che lo porta in scena. Rita Pelusio desiderava intensamente affrontare il tema del fine vita, consapevole del rischio che questo porta con sé. L’incontro con il libro delicatissimo di Claudia Schreiber è stato la scintilla che ha innescato il processo perché è proprio vero che per arrivare a toccare il cuore e la mente degli spettatori non basta avere una buona storia, ma bisogna avere un buon motivo per raccontarla. Nella riscrittura del testo, con lei e Domenico Ferrari, e poi nella messa in scena abbiamo cercato di tracciare un percorso che, nel districarsi tra le tantissime e letterarie immagini dell’autrice tedesca, riuscisse a comporre una narrazione che aiutasse Rita a conservare la ‘leggerezza’ della fiaba senza fuggire la profondità del tema affrontato”.

“Abbiamo scelto di lavorare sulle fragilità, piuttosto che sui suoi punti di forza di attrice. Ci siamo sbilanciati alla ricerca di un disequilibrio che è stato prezioso alimento per nutrire la scena di intensità e verità, sempre muovendoci su un crinale sottile per evitare la retorica e fuggire rischiosi patetismi; e componendo una partitura fisica e gestuale, oltre che testuale, che disegna, in uno spazio contenuto e chiaramente definito, un’atmosfera rarefatta, lenta, luminosa e densa, scandita dal cinguettio degli uccelli, che si dilata nei silenzi del tempo e del campo intorno alla fattoria, e si comprime fino ad esplodere quando nella storia di Emma e Max irrompe il mondo esterno, rumoroso, inconsapevole.”

I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. L’abbonamento a 11 spettacoli di prosa è in vendita al costo di 180 euro. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it

TEATRO DI RAGAZZOLA

sabato 22 ottobre ore 21.15

ingresso 18 euro

prenotazioni 339.5612798