La ferrovia in laboratorio all’Università di Parma

La ferrovia in laboratorio, con tanto di binari, massicciata, traverse. Dove? All’Università di Parma, dove nei giorni scorsi è stato per la prima volta esposto al pubblico il prototipo RSTF (Railway Superstructure Test Frame), complesso apparato di prova in scala reale di sovrastrutture ferroviarie.

Presenti il Rettore Paolo Martelli, il Prorettore Vicario Fabrizio Storti, il Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico Daniele Del Rio, il Prorettore ai Sistemi informativi, all’innovazione e al PNRR Andrea Prati, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi e le persone che hanno lavorato al prototipo. Presente anche il precedente Rettore Paolo Andrei, nel cui mandato il progetto ha preso avvio.

Il prototipo sperimentale è stato realizzato nell’ambito delle attività di progetto PNRR del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (MOST) dell’Università di Parma. È stato interamente concepito e realizzato dai ricercatori, dalle ricercatrici e dal personale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura impegnati nello Spoke 4 di MOST (dedicato al Trasporto Ferroviario) e rappresenta un allestimento assolutamente unico nel suo genere, capace di riprodurre in ambiente di laboratorio carichi dinamici e rilevare sollecitazioni di assi ferroviari su armamento, massicciata e sub-ballast reali.

I docenti Francesco Freddi e Federico Autelitano, insieme al dottorando di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura nel settore delle Infrastrutture Ferroviarie Aldo La Placa, hanno mostrato la versatilità e le enormi potenzialità dell’apparato di prova, concentrato di tecnologie e di soluzioni innovative.

L’Università di Parma è socio fondatore del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (MOST), che coinvolge 24 Università italiane, il CNR e 24 grandi imprese impegnate nell’incentivazione e nello sviluppo di soluzioni moderne, sostenibili e inclusive per la mobilità dell’intero territorio nazionale. Il coordinamento scientifico del progetto presentato e delle attività MOST per l’Università di Parma è del docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Felice Giuliani, Delegato del Rettore per la Mobilità sostenibile.

MOST è articolato in 14 Spoke. L’Università di Parma è coinvolta nello Spoke 4 (Trasporto ferroviario) e nello Spoke 9 (Mobilità urbana), con azioni che mirano a creare una rete di centri di ricerca e laboratori, ambienti dimostrativi su larga scala e applicazioni prototipali su larga scala. Per l’Ateneo sono coinvolti in MOST il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.