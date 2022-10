La Festa dei notai a Parma: Tullio de Piscopo Quartet e Notar Jazz Band in concerto

‘I Notai con la città’: si terrà sotto questo cappello la grande serata di musica promossa, sabato 22 ottobre alle ore 18.00 presso l’Auditorium Paganini di Parma, dall’Associazione dei Notai dell’Emilia-Romagna ‘Aldo dalla Rovere’ insieme al Consiglio Notarile e con il patrocinio del Comune di Parma.

Protagonista sarà un grande virtuoso della scena musicale come Tullio De Piscopo, leggenda vivente della batteria, che si esibirà in concerto con il suo quartetto, composto da musicisti che sono il simbolo del jazz italiano nel mondo: Emanuele Cisi al sassofono, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Rosario Bonaccorso al contrabbasso.

Un concerto gratuito, dedicato a tutti gli appassionati di musica, che vedrà dunque in scena Tullio De Piscopo, musicista che vanta una carriera talmente lunga e ricca che è impossibile da riassumere, costellata di collaborazioni con, tra gli altri, Max Roach M’Boom Re Percussion, Quincy Jones, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Gil Evans, Gato Barbieri, Vinícius de Moraes, Astor Piazzolla, Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Manu Chao, Franco Battiato, Fabrizio De André ed Enzo Jannacci.

Ma non solo: essendo promossa dal Notariato, la serata musicale non poteva che essere aperta, alle ore 18.00, dalla Notar Jazz Band, compagine composta da musicisti accomunati, oltre che dalla passione per le note, anche dalla professione comune di Notaio. Saranno quindi sul palco, ad inaugurare la serata, Enrica Di Petrillo, la cui voce sarà accompagnata dalle note di Giovanni Iannella al sax tenore, Daniele Muritano al pianoforte, Giovanni Aricò alla chitarra elettrica, Alberto Carapelle al basso elettrico e Lucio Longo alla batteria.

L’iniziativa, la cui gratuità per la cittadinanza è stata fortemente voluta dei promotori, intende rappresentare il coronamento di una giornata intensa, che si aprirà con un importante convegno di carattere scientifico che, promosso dall’Associazione ‘Aldo dalla Rovere’, vedrà riuniti i Notai dell’Emilia-Romagna, e non solo, per un’occasione di studio, aggiornamento e confronto su due temi tanto importanti quanto delicati: donazioni e successioni, da un lato, e, dall’altro, quello della concorrenza interna alla categoria, delle sue buone pratiche e delle sue possibili degenerazioni rispetto alla qualità del servizio reso allo Stato e ai cittadini. A sottolinearne il rilievo, il convegno sarà aperto da Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, e dal Vice Sindaco di Parma Lorenzo Lavagetto.

Altro momento significativo sarà poi quello della consegna dei ‘Diplomi dei Lustri’, riconoscimento concesso dall’Associazione a tutti i Notai che abbiano compiuto cinque anni di professione, o multipli di cinque. Il menù del pranzo del convegno sarà predisposto dagli studenti del corso “Operatori della ristorazione” di ENAIP Parma, al fine di stabilire un ulteriore legame con il territorio che ospita l’iniziativa.

Questo il commento di Giannantonio Pennino, Presidente dell’Associazione dei Notai dell’Emilia-Romagna ‘Aldo dalla Rovere’: “Quello dei 40 anni di vita è un traguardo significativo per la nostra Associazione, che si propone, senza fini di lucro, di svolgere ogni attività tendente a potenziare il ruolo che la categoria svolge nella società, oltre a fungere da punto di aggregazione e polo di discussione tra tutti gli associati. Per questo abbiamo voluto celebrarne l’anniversario festeggiando insieme ai parmensi, a fianco delle istituzioni, adottando non a caso con lo slogan ‘I Notai con la città’, perché crediamo che ogni Notaio sia, prima di tutto, un cittadino che vive insieme agli altri la propria comunità, della quale apprezza le occasioni di incontro e scambio culturale, come quella fornita da un concerto di grande livello. A tal proposito, non possiamo che ringraziare sentitamente l’Amministrazione e il Consiglio Notarile, che hanno immediatamente colto lo scopo dell’iniziativa, e appoggiandola e sostenendola con entusiasmo.”

L’Assessora alla Partecipazione ed Associazionismo, Daria Jacopozzi, ha dichiarato: “Ringrazio l’Associazione dei Notai dell’Emilia-Romagna “Aldo dalla Rovere” per avere scelto Parma quale sede in cui celebrare la 40° della sua istituzione, permettendo alla nostra città di avvicinarsi a loro quali presidio di legalità ma anche di comunità. Così come ringrazio il Consiglio Notarile di Parma per aver contribuito all’organizzazione dell’iniziativa. La costruzione di rapporti non conflittuali e di maggiore giustizia passa infatti anche dagli atti notarili che tanti cittadini, ma anche enti pubblici o privati, possono o devono chiedere per essere tutelati e per tutelare chi ne ha bisogno. Il ruolo dei Notai nella nostra società è davvero importante, quindi, per garantire legalità e tutela dei diritti. Il valore etico della loro funzione di garanti della legalità è sancito dalla Carta Costituzionale che riconosce la proprietà privata come spazio di libertà, ma che guarda anche alla solidarietà come dimensione costitutiva di ogni comunità. Questo fare festa con noi, attraverso il dono alla cittadinanza di uno spettacolo musicale di alto livello e partecipato anche dai musicisti-notai della Notar Jazz Band, è un momento fruttuoso di vicinanza e condivisione che abbiamo subito apprezzato e voluto sostenere come Amministrazione.”

“I Notai parmensi – spiega il Presidente del Consiglio Notarile Giulio Almansi – possono vantare una lunga tradizione di iniziative concepite allo scopo di coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni, avvicinando e contribuendo a far meglio comprendere il ruolo fondamentale del Notariato nella società. Dalla presentazione delle varie ‘Guide per il cittadino’, alla partecipazione a convegni insieme agli altri Ordini professionali, passando per occasioni di solidarietà, fino a appuntamenti come questo, che hanno il pregio di unire una parte tecnica molto importante a un momento di intrattenimento e cultura destinato a tutti. Il Notaio, infatti, non è soltanto un giurista esperto e Pubblico ufficiale, incaricato dallo Stato di tutelare le esigenze di tutte le parti coinvolte, ma anche un concittadino che ama la propria comunità: la Festa dei Lustri del 22 ottobre rappresenterà un’occasione in più per dimostrarlo”.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook Associazione Notai Emilia-Romgna ‘Aldo dalla Rovere’.