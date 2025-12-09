La Fiamma Olimpica arriva a Parma: l’8 gennaio 2026 la città accoglie il simbolo dei Giochi Milano-Cortina

Anche Parma si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella memoria collettiva. L’8 gennaio 2026, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina farà tappa nel cuore della città, trasformando strade e piazze in un palcoscenico simbolico dove sport, storia e comunità si incontrano. Un evento dal forte valore identitario, che darà a Parma una vetrina nazionale e internazionale lungo il percorso che porta alla cerimonia inaugurale dei Giochi invernali del 2026.

La tappa parmigiana rientra nel più ampio itinerario emiliano-romagnolo, reso ufficiale dopo la firma del Protocollo d’intesa tra la Regione e la Fondazione Milano-Cortina 2026. L’accordo prevede supporto organizzativo, coordinamento con gli enti locali e la promozione di iniziative culturali e sportive legate al passaggio della torcia.

Il viaggio della Fiamma, nata nell’antica Olimpia come simbolo di pace, attraverserà l’Italia toccando oltre 300 Comuni grazie alla corsa di circa 10mila tedofori. E l’approdo a Parma avverrà dopo una giornata intensa nel cuore della Motor Valley, con soste tra Maranello, Fiorano, Sassuolo e Reggio Emilia. Un percorso che dalla terra dei motori condurrà fino alla città simbolo della musica, della gastronomia e dell’eleganza architettonica.

“Il passaggio della Fiamma Olimpica rappresenta un momento di grande valore simbolico e una straordinaria occasione di promozione per il nostro territorio”, hanno dichiarato il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni. La città si prepara quindi a un evento capace di unire comunità, associazioni sportive, volontari e amministrazioni in un progetto condiviso.

A Parma sono attese iniziative, eventi e momenti celebrativi che metteranno in risalto l’identità locale, le eccellenze culturali e la tradizione sportiva del territorio. Una tappa che promette emozioni e che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole lasciare una legacy duratura per le future generazioni.

Parma si appresta ad abbracciare la Fiamma Olimpica: un appuntamento che unirà simbolo, storia e passione, illuminando l’inizio del nuovo anno con un messaggio universale di dialogo e condivisione.