La FILCAMS CGIL Parma inaugura targa dedicata ai sindacalisti vittime delle mafie

Nell’anniversario dell’uccisione di Pio La Torre, avvenuta il 30 aprile 1982, la FILCAMS CGIL Parma organizza per il prossimo mercoledì 30 aprile, alle ore 11, un momento commemorativo subito dopo il quale sarà scoperta nella sede della CGIL di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/a, la targa dedicata ai sindacalisti vittime delle mafie.

Voluta congiuntamente da FILCAMS CGIL e Camera del Lavoro di Parma per dare evidenza ad un impegno tangibile nei confronti della città che oggi resta ancora troppo silente sulle tematiche delle infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto produttivo del territorio, la targa sarà inaugurata subito dopo un breve momento di riflessione che vedrà gli interventi di Maurizio Miati, segretario generale FILCAMS CGIL Parma, Emilia Bennardo, referente Libera Parma, Francesco De Vanna, assessore alla Legalità Comune di Parma, Giuseppina Latella, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Massimo Bussandri, segretario generale CGIL Emilia-Romagna.