La filosofa di Elena Pulcini in streaming: “Tra cura e giustizia – Le passioni come risorsa sociale”

Partendo “Tra cura e giustizia – Le passioni come risorsa sociale” opera della filosofa Elena Pulcini, il prossimo 10 giugno alle 17,30 si svolgerà in streaming una riflessione e un confronto di esperienze che vedrà i contributi di Laura Rossi, Assessora al Welfare del Comune di Parma, Paolo Costa della Fondazione Kessler (TN), Valeria Bizzari dell’Archivio Husserl di Lovanio, Manuela Di Fabio Coordinatrice CRA ‘I Lecci’ di Parma e Ferruccio Andolfi dell’Università di Parma

Tra cura e giustizia. Le passioni come risorsa sociale (Bollati Boringhieri 2021) è e sarà l’ultimo libro dell’autorevole filosofa dell’Università di Firenze, rimasta vittima del Covid nell’aprile scorso. Il tema che tratta merita di essere discusso e già il titolo contiene tutti gli elementi di cui il pensiero e la vita di Elena Pulcini sono intessuti. Una morale che sia fondata sul dovere e sui principi di giustizia è insufficiente. La filosofa ha trovato una via d’uscita in una visione del mondo in cui l’attenzione all’altro, anche all’altro distante nello spazio e nel tempo, diventa costitutiva dell’identità di un soggetto a sua volta fragile. Le due prospettive, della giustizia e della cura, non sono a suo giudizio incompatibili ma devono integrarsi – pur non potendo mai risolversi l’una nell’altra. Entrambe hanno alla base specifiche passioni: l’indignazione per l’ingiustizia e la compassione. Tra le domande poste dal libro ce n’è una a cui gli operatori sanitari saranno in particolare interessati: “come è possibile che la cura, che è dettata dall’amore, diventi anche una prestazione lavorativa?”

Una riflessione importante in una società che invecchia, dove sempre più le famiglie necessitano di soluzioni per anziani e disabilità e che nella recente pandemia ha posto nell’attività di cura, nella reciprocità verso gli altri, nella protezione dei più fragili l’antidoto per uscirne.

