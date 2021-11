La Finale di Coppa Italia di Sitting Volley maschile e femminile il 20 e 21 novembre a Parma

La Finale di Coppa Italia Sitting Volley maschile e femminile verrà disputata a Parma. Presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Marco Bosi, Vicesindaco di Parma con delega allo sport, Silvano Brusori, Presidente FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna, Cesare Gandolfi, Presidente Fipav Parma Comitato Territoriale Provincia di Parma e Sergio Greci, Presidente Polisportiva Inzani la seconda edizione in programma per sabato e domenica al Pala Casalini. Le squadre che partecipano alla Coppa Italia sono le prime quattro classificate al Campionato Italiano maschile e femminile.

Saranno otto le squadre partecipanti che scenderanno in campo per conquistare la Coppa Italia.

“Parma è il punto di riferimento per molti sport e anche dell’inclusione. Ospiteremo una finale di Coppa Italia e potremmo lanciare un messaggio importante a tutt’Italia. Ringrazio la Coop. GiocoParma per aver accettato di organizzare una finale e per il lavoro che svolge da anni nel segno dell’inclusione” ha introdotto Marco Bosi.

Silvano Brusori, Presidente FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna: “Sono felice che ancora una volta il binomio Enti – Sport abbia portato alla realizzazione di un evento sportivo così importante a Parma. Sarà un evento in cui potremmo promuovere l’inclusione e i valori dello sport. L’impianto permetterà agli atleti di svolgere due partite in sincronia, quindi saranno sempre presenti in campo due squadre femminili e due maschili. Ci sarà tanto sport per tutti”.

“Ci ritroveremo per due giorni all’interno del Pala Casalini, un impianto accogliente e bello. Se siamo arrivati a concretizzare un evento del genere lo dobbiamo al lavoro di squadra. La Polisportiva Inzani e la GiocoParma si mettono sempre in gioco per realizzare appuntamenti sportivi di grande risonanza” ha concluso Cesare Gandolfi, Presidente Fipav Parma Comitato Territoriale Provincia di Parma.

Non presenti alla conferenza stampa il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi che ha inviato un messaggio: “La Federazione Italiana Pallavolo è molto orgogliosa che la Coppa Italia 2021di sitting volley si svolga a Parma: una città che può vantare una grande storia pallavolistica. Negli ultimi anni la disciplina paralimpica è cresciuta in maniera importante e questo per merito sia dei risultati delle nostre nazionali, sia per la sempre maggiore attività svolta sul territorio.

Nel giro di poche stagioni tante società hanno deciso di abbracciare il sitting volley e questo è motivo di grande soddisfazione per la Fipav. Il il 20 e 21 novembre, in occasione della Coppa Italia di sitting, assisteremo a un bellissimo spettacolo, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche grazie a tutti quei valori positivi che rendono questa disciplina paralimpica speciale. Voglio inviare un grande in bocca al lupo a tutte le squadre e agli organizzatori, sono sicuro che Parma accoglierà nel migliore di modi il sitting volley”.

E anche il Presidente della GiocoParma Marco Tagliavini no ha fatto mancare un suo pensiero: “Sono molto orgoglioso di ospitare la seconda edizione della Coppa Italia a Parma. Quest’anno è stato un anno particolare e ricco di eventi culturali e sportivi legati a Parma 2020 capitale della cultura, aggiungere anche questo è un onore. Ringrazio tutti i collaboratori e sponsor per l’aiuto nella realizzazione dell’evento. Non è stato semplice soprattutto per le nuove regole covid ma abbiamo trovato molte persone generose e disponibili a mettersi in gioco come, ad esempio, gli studenti volontari del liceo sportivo Bertolucci. Ci piace coinvolgere le persone del territorio e allargare i nostri orizzonti.”

Squadre maschili: Volley Academy Teodoro Cicatelli, Fonte Roma Eur, Nola Città dei Gigli, Cedacrì Sitting Volley GiocoParma,

Squadre femminili: Dream Volley Pisa, SVR Sportacademy 360, Nola Città dei Gigli, Cedacrì Sitting Volley GiocoParma,

SPONSOR: INC Hotel Group, Amoretti Cibi d’Autore, Errea, Rossi maurizio trasporti, Cedacrì group, 6ix engineers

CALENDARIO – SABATO 20 NOVEMBRE

Campo 1 – FEMMINILE Campo 2 – MASCHILE 14:30 Nola Città dei Gigli– Dream Volley Pisa 15:00 Cedacri Giocoparma – Fonte Roma Eur 17:00 SVR Sportacademy 360 – Cedacri Giocoparma 17:30 Nola Città dei Gigli – Teodoro Cicatelli 19:30 FINALE 3-4° posto Femminile 20:00 FINALE 3-4° posto M

CALENDARIO – DOMENICA 21 NOVEMBRE

Domenica 21 novembre 09:30 Finale 1°-2° posto femminile 11:00 Finale 1°-2° posto maschile

PRENOTAZIONE POSTI

Andate su questo sito https://www.prenotaposti.it/

Registratevi (ci si mette un secondo)

A questo punto il sito vi propone di prenotare un evento o di gestire uno, andate su prenota

Nel motore di ricerca mettete SITTING VOLLEY e PARMA

L’evento si chiama ovviamente finali coppa italia sitting volley maschile e femminile

A questo punto dovete scegliere la data in cui vorreste essere presenti

Scegliere sabato 20 (se si intende essere presenti il sabato)

Aprire l’evento e cliccare PRENOTA ORA

Scegliere domenica 21 (se si intende essere presenti domenica)

Aprire l’evento e cliccare PRENOTA ORA

All’indirizzo email utilizzato per la registrazione arriveranno i QrCode per la validazione all’ingresso nei giorni dell’evento

Se avete problemi scrivete a comunicaizone@giocopolisportiva.it