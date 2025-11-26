“La fisica che ci piace”, la lezione show di Vincenzo Schettini al Teatro Regio

La rassegna “Tutti a Teatro”, giunta all’undicesima edizione grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, continua ad arricchire il proprio cartellone!

Vincenzo Schettini, il professore di fisica più amato del web, giovedì 21 maggio 2026 sarà al Teatro Regio di Parma con “La fisica che ci piace – La lezione show”, lo spettacolo di grande successo che nella scorsa stagione ha conquistato il pubblico trasformando il palcoscenico in una grande aula scolastica, per una lezione tanto affascinante da diventare un viaggio travolgente.

Prodotto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione, lo show live di Vincenzo Schettini torna in tour per continuare a “rendere la fisica un vero spettacolo” coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale unica e immersiva capace di stupire ed emozionare tutti e tutte: amanti della fisica o nostalgici delle lezioni al liceo, semplici curiosi o assetati di sapere e, naturalmente, tutti i fan del Prof più famoso dei social!

In Italia sono milioni le persone che seguono le sue lezioni di fisica, tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Un fenomeno esploso nel 2017, quando Schettini – una laurea in Fisica, una cattedra alle superiori – ha deciso di postare il suo primo video, diventato immediatamente virale. Il suo segreto? L’empatia. La possibilità davvero unica di entrare in sintonia con tutti, complice quella sensibilità da insegnante follemente innamorato della propria materia.

La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica non sono esclusivamente fonte di ispirazione per migliaia di studenti, ma qualità che hanno costruito una vera e propria fanbase: bambini, genitori, altri insegnanti ed educatori, che inondano le sue chat di messaggi di apprezzamento trovando nei suoi video spunti e suggestioni anche per il proprio quotidiano.

Con lo spettacolo teatrale “LA FISICA CHE CI PIACE – La Lezione Show” Vincenzo Schettini ha portato tutto questo al pubblico dal vivo, regalando un’occasione più unica che rara per esplorare da vicino – e in modo inedito – il mondo della fisica. Perché se può capitare di assistere a lezioni spettacolari, più difficile è prendere parte ad uno spettacolo che diventa lezione… (anche di vita)!

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 27 novembre on-line e nei punti vendita TicketOne e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni: CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it