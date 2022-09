La Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy protagonista alla Luxury Hospitality Conference di Milano

La Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy sarà protagonista alla Luxury Hospitality Conference. Si tratta di una due giorni milanese, 14 e 15 settembre, dedicata all’ospitalità di alto livello, che vede intervenire attori di caratura internazionale. A curare la regia di questa operazione è Parma Alimentare, che ha la propria mission nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare della Food Valley e nella promozione turistica del territorio.

Mentre a Parma è in corso l’edizione 2022 di “Settembre Gastronomico”, la Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy ha scelto di raccontare Parma Food Valley a Milano: grazie anche al riconoscimento UNESCO di Città Creativa UNESCO della Gastronomia, Parma si sta, infatti, imponendo a livello nazionale come una delle più richieste destinazioni turistiche, food e non solo.

Evento nato per raccontare l’evoluzione del concetto di lusso nell’ospitalità, Luxury Hospitality Conference è aperto alla partecipazione di operatori turistici e hotelier. Tema dell’edizione 2022 sono i nuovi trend di viaggio e le aspettative dei viaggiatori nell’era post-pandemica. La volontà della Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy è di sfruttare una vetrina così importante per avviare un dialogo con gli operatori del settore del lusso.

«Presentare i gioielli del gusto di Parma a un evento che riunisce i principali marchi del lusso è un’opportunità da non perdere – afferma Alessandra Foppiano, Executive Manager di Parma Alimentare, consorzio che vanta 45 anni di storia e funge da ambasciatore del brand Parma, dei suoi tesori gastronomici DOP e IGP e del suo saper fare di filiera -. Anche perché abbiamo la possibilità di promuoverci a Milano, la città italiana dal più forte spirito internazionale, che rappresenta per noi un importante potenziale bacino di utenza. Parma, infatti, è distante poche decine di kilometri dal capoluogo lombardo, da cui è facilmente raggiungibile in auto o in treno».

«Per la prima volta durante lo svolgimento Settembre Gastronomico, la Fondazione Parma UNESCO City of Gastronomy ha voluto allargare i propri orizzonti oltre i confini territoriali – continua la Foppiano – Luxury Hospitality Conference può essere un momento cruciale per rafforzare il network già esistente fra le filiere di prodotto. È dalla promozione del brand Parma anche lontano dal cuore dell’Emilia che dipende il consolidamento dell’esperienza di Parma City of Gastronomy».

A ospitare Luxury Hospitality Conference sarà il nuovissimo NH Collection CityLife, aperto nell’ex Chiesa del Cristo Re, particolare esempio di riprogettazione urbana. I riflettori su Parma e sul suo sistema food saranno accesi in due momenti: la cena inaugurale di mercoledì 14 e il pranzo di giovedì 15 settembre. Con una proposta targata Parma Quality Restaurants, studiata per valorizzare le grandi DOP del territorio, come Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello, ma anche prodotti di filiera come la pasta, il pomodoro, le alici e altri prodotti lattiero-caseari.

Come spiega Andrea Nizzi, Presidente di Parma Quality Restaurants, «L’evento Luxury Hospitality Conference raccoglie il meglio delle eccellenze e della qualità nei diversi campi del settore dell’ospitalità e Parma si presenta a questo importante appuntamento internazionale con la sua cucina e i suoi apprezzati prodotti alimentari, riconosciuti in tutto il mondo. Non dobbiamo intendere il lusso come qualcosa di esclusivo, ma come il meglio delle diverse proposte. L’evento milanese è proprio questo, una vetrina sulle tante eccellenze dell’ospitalità, al quale parteciperanno esperti di rilievo internazionale e potersi confrontare con questa platea, attraverso la nostra tradizione e creatività culinaria, ci dimostra come Parma sia riconosciuta come il meglio che si possa offrire in termini di alimentazione e piacere per la tavola».