La Food Valley Bike vola! E’ la seconda pista ciclabile più bella d’Italia

E’ appena nata, ma la Food Valley Bike già vola!

Il sito di settore lifeintravel.it specializzato in ciclovie la indica come la seconda pista ciclabile più bella d’Italia “per tutte le gambe” (LEGGI).

Scrive il lifeintravel: “Questo neonato itinerario ciclabile che si iscrive a pieno titolo tra le migliori piste ciclabili in Italia collega le eccellenze culturali ed enogastronomiche del parmense, da Parma a Busseto. In poco più di 70 km si attraversano piccolo borghi luoghi simbolo dell’enogastronomia italiana ed emiliana, nelle terre in cui sono state ambientate alcune indimenticabili scene dei film di Don Camillo e Peppone. Scopri di più sulla Food Valley Bike sul sito ufficiale della pista ciclabile.”

Lifeintravel indica “3 luoghi da non perdere:

Colorno: ospita una maestosa Reggia, soprannominata la Versailles dei duchi di Parma. Una parte di questa maestosa struttura ospita la famosissima ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana fondata da Gualtiero Marchesi.”

Zibello: patria del culatello, prodotto di Denominazione d’Origine Protetta, che si produce in questi luoghi fin dal 1700, con un procedimento artigianale portato avanti ancora oggi dai produttori locali.

Busseto: è il paese dove nacque Giuseppe Verdi, proprio nella vicina frazione di Roncole, dove visse gran parte della sua vita, imparando a suonare il piano grazie alle lezioni dell’organista della chiesa del paese.”