La Giunta nei Quartieri: Quartiere Cittadella, Mercoledì 17 settembre a Lostello

È in programma mercoledì 17 settembre, alle ore 18, a Lostello al Parco della Cittadella, il quinto appuntamento de “La Giunta nei Quartieri” dedicato al Quartiere Cittadella.

“La Giunta nei Quartieri” è un ciclo di incontri in cui il Sindaco di Parma Michele Guerra, insieme alla Giunta, sarà nei diversi quartieri della città per raccontare a cittadine e cittadini le azioni intraprese e i progetti realizzati sul territorio.

Oltre a fornire un resoconto sull’operato dell’Amministrazione, gli appuntamenti rappresentano un’occasione di ascolto, confronto e partecipazione permettendo ai residenti e alle residenti di esprimere esigenze, proporre idee e approfondire temi di interesse comune. Un momento di dialogo che si affianca all’impegno quotidiano dell’Amministrazione nel mantenere un rapporto diretto, vivo e trasparente con la cittadinanza.