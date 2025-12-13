La Lazio espugna il Tardini con un gol nel finale di Noslin

LA PARTITA – Partita dall’esito davvero imprevedibile, visto l’andamento. In 9 contro 11 la Lazio supera il Parma al Tardini.

La Lazio parte con grande determinazione, ma il Parma difende bene e spesso si rende pericoloso.

Al 16′ punizione di Basic e Marusic devia in porta: salvataggio di Estevez.

Al 19′ Oristanio crossa per il colpo di testa di Benedyczak, che termina alto.

Al 38′ Basic conclude pericolosamente, ma Corvi risponde bene.

Al 42′ si registra la prima espulsione: cartellino rosso per Zaccagni, a seguito di un’entrata molto dura su Estevez.

Nel secondo tempo il Parma non riesce a sfruttare il vantaggio numerico, che aumenta al 77′ con l’espulsione anche di Basic.

All’82’ Noslin sfrutta un errore di Valenti, su lancio di Cataldi, evita Corvi e segna.

Sterile assedio finale del Parma con tanti cross in area senza esito. La Lazio esulta.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Corvi si distingue per una buona prestazione tra i pali. Generoso Valeri, come sempre.

LA CURIOSITÀ – La scorsa stagione si era verificata un’invenzione di tendenza, oggi vanificata.

I confronti diretti vedevano infatti il club crociato sconfitto nelle ultime nove partite contro la Lazio in Serie A: 21 gol a 4. Una serie di sconfitte che era la più lunga mai subita dai gialloblù contro una squadra di serie A.

Poi nel campionato scorso, il Parma ha vinto l’ultima sfida al Tardini contro la Lazio in campionato (3-1 l’1 dicembre 2024). Oggi la Lazio è tornata alla vittoria.

DALLA CURVA – Pubblico delle grandi occasioni al Tardini. In totale quasi 20mila gli spettatori. Significativa la presenza laziale.

PARMA-LAZIO 0-1

Marcatore: 82’ Noslin

PARMA (4-3-3)Corvi; Britschgi, Delprato (46’ Troilo), Valenti, Valeri; Bernabé, Estévez, Keita (86’ Djurić); Benedyczak (76’ Cutrone), Pellegrino, Oristanio (70’ Ondrejka). A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Løvik, Begić, Sørensen, Hernani Jr, Ordonez, Cremaschi, Trabucchi. Allenatore: Carlos Cuesta

LAZIO (4-3-3)Provedel; Marušić, Patric (70’ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi (88’ Vecino), Bašić; Cancellieri (70’ Dele-Bashiru), Castellanos (70’ Noslin), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pedro, Tavares, Dia, Belahyane, Lazzari. Allenatore: Maurizio Sarri

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Christian Rossi, Marco Trinchieri Quarto Uomo: Giovanni AyroldiVAR: Gianluca AurelianoAVAR: Manuel Volpi

Espulsi: Zaccagni al 42’, Bašić al 78’

Ammoniti: Valeri, Cancellieri, Estévez

Angoli: 4-4Recupero: 2’ pt; 5’ st