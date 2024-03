La Lega italiana fibrosi cistica Emilia ricorda la professoressa Augusta Battistini 

Lo scorso 4 febbraio 2024 Parma ha dato il suo ultimo saluto a Augusta Battistini, brillante accademica dellla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma, nonché la dottoressa a cui l’associazione Fibrosi Cistica Emilia deve tutto.

Quando quasi nessuno sapeva cosa fosse la fibrosi cistica lei a Parma curava i giovani malati: a lei si deve la nascita del nostro centro e il fatto che molti dei nostri “ragazzi” oggi siano ancora tra noi e possano sperare nei progressi che la scienza ha fatto in questo campo.

Giovanna Pisi, responsabile Centro Fibrosi Cistica di Parma, l’ha ricordata con questa lettera che qui pubblichiamo.

“Il 4 febbraio 2024 ci ha lasciato all’età di 91 anni la professoressa Augusta Battistini in silenzio, così come in dignitoso e solitario silenzio aveva lasciato la scena pubblica proprio 20 anni fa dopo una brillante carriera accademica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma.

Se oggi sono qui a scriverne il ricordo è perché il destino mi ha avvicinato a lei 40 anni fa quando da studentessa di Medicina avevo maturato la decisione di chiederle la frequenza presso il suo reparto e la tesi di Laurea. In quegli anni lontani quando la Medicina era ancora dominata dal sesso maschile e le lezioni frontali erano tenute per lo più “ a braccio”, l’incontro con questa signora di mezza età dai capelli sale e pepe che, vestita con sobria eleganza, spiegava agli studenti con piglio autorevole e rigoroso le malattie respiratorie del bambino seguendo i principi per allora avveniristici dell’Evidence Based Medicine, mi aveva illuminato e improvvisamente avevo capito cosa avrei voluto fare da grande.

Cresciuta in una famiglia di medici, nel 1957 Augusta Battistini si laurea con il massimo dei voti presso l’Università di Parma con una tesi in Pediatria che ottenne la dignità di stampa. Specializzatasi in Pediatria e Puericultura e in seguito in malattie dell’Apparato Respiratorio e Tisiologia, dal 1959 svolse la propria attività assistenziale e didattica alla Clinica Pediatrica di Parma, diventando titolare di insegnamento della 2° Cattedra di Pediatra fino a conseguire il prestigioso titolo di professore ordinario nel 1995 e dirigere in modo esemplare la scuola di Specializzazione in Pediatria nel triennio 1999-2002.

Dopo un soggiorno all’estero di due anni alla sezione di Malattie Polmonari Pediatriche della Tulane University di New Orleans (USA) in qualità di Research Fellow, all’inizio degli anni ‘70 in continuità con l’esperienza americana la professoressa Battistini ebbe il merito di fondare nell’Ospedale Maggiore di Parma il Centro per la diagnosi e la cura della Fibrosi Cistica (FC), uno dei primi centri pionieri in Italia ad occuparsi dell’assistenza dei bambini affetti da questa complessa e grave malattia genetica, in quegli anni pressoché sconosciuta anche in ambito medico. Parallelamente al centro per la FC, venne istituito il Centro di Fisiopatologia Respiratoria Infantile (CFRI) rivolto alla cura dell’asma e di altre broncopneumopatie croniche infantili, di cui la professoressa Battistini sarà responsabile fino al 2003.

Persona schiva e riservata, fu un illustre medico e scienziata e, nella sua lunga carriera, ebbe all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche. Sempre all’avanguardia, seppe precorrere i tempi focalizzando l’attenzione già negli anni ’90 su problemi che sarebbero diventati di rilevanza internazionale, come quello dell’inquinamento atmosferico e dei danni alla salute a esso correlati, soprattutto in campo pediatrico.

Generosamente dedita alla cura dei bambini e allo studio, la professoressa Battistini rimase sempre profondamente legata alla “sua ” Parma (ripeteva spesso: “quando dal treno vedo l’Angiolen dal Dom, mi sento a casa”) ma soprattutto a quelle montagne monchiesi dove a bordo di una scattante Fiat 124 Sport faceva sempre ritorno nelle vacanze estive”.

Giovanna Pisi

Responsabile Centro Fibrosi Cistica di Parma