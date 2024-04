La lista “Fidenza c’è” di Davide Malvisi si presenta alla città: “Noi, vera forza civica”

Nei pressi dell’ospedale di Vaio il candidato Davide Malvisi ha presentato i sedici candidati che compongono la lista Fidenza c’è – Malvisi sindaco, a lui direttamente collegata. La lista porta in dote alla coalizione che appoggia Malvisi una forza civica di grande rinnovamento, visti i nuovi e giovani innesti che la compongono, ma connotata anche da una forte esperienza, data da professionisti conosciuti nel territorio e da profili politici che in questi anni hanno contribuito a fare di Fidenza una città in grado di ambire a diventare il primo polo attrattivo della provincia.

“Votare Fidenza c’è – Malvisi sindaco” spiega Malvisi “significa dire sì ai 41 milioni di euro di investimenti Pnrr che cambieranno in meglio il volto della città; significa dire sì ai lavori di riqualificazione delle scuole e alla realizzazione di nuovi plessi scolastici; a nuove risorse per la sicurezza e per il presidio delle nostre strade del centro storico e delle periferie; agli investimenti a tutela di famiglie, giovani e anziani, con l’obiettivo di mantenere intatti – e dove possibile incrementare – i servizi alla persona in un periodo in cui tante città li stanno tagliando.”

“Ma significa anche dire sì a un servizio sanitario di prossimità, fiore all’occhiello di Fidenza. Ho voluto presentare la lista nei pressi dell’ospedale di Vaio per rimarcare uno dei nostri obiettivi più importanti: difendere la sanità e il sociale facendoli crescere. Un sindaco deve essere sincero: non può intervenire direttamente sulle liste d’attesa, non ne ha il potere, ma può tutelare la sanità e il sociale dialogando direttamente con le istituzioni del territorio, regionali e nazionali, per rendere ancora più di prossimità il servizio sanitario.

Diciamo un deciso no ai tagli sulla sanità dell’attuale governo andando nella direzione opposta: lavoreremo per continuare a fare di Vaio l’eccellenza del territorio che corre da Piacenza a Parma, e punteremo alla realizzazione di nuove Case della Comunità come quella di via Carducci, già in programma. Ma per parlare di sanità serve credibilità: difficile valorizzarla se appoggi il governo che taglia le risorse. Noi di Fidenza c’è – Malvisi sindaco lavoreremo con serietà: solo così possiamo parlare negli interessi dei fidentini. Una città che tutela la propria sanità è una città che sa guardare al futuro con responsabilità.”

I candidati di Fidenza c’è – Malvisi sindaco:

Marco Reggiani, Alessandra Narseti, Roberto Rubini, Antonella Valesi, Annarita Tanzi, Massimiliano Pietrantonio, Alessio Rollo, Daniela Macrì, Beatrice Rebecchi, Bruno Bersellini, Irene Pincolini, Massimiliano Belforti, Fabio Bonatti, Marco Tedeschi, Lorenzo Cantini, Claudio Rossi.