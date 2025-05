La lista “Fontevivo avanti tutta” si presenta. Rusca candidata sindaco, Fiazza candidato consigliere

La sfida per il futuro di Fontevivo parte da una solida base costruita in dieci anni di buona amministrazione.

Domenica 4 maggio alle 18.30, nell’ex Convento dei Frati Cappuccini, si terrà il primo incontro pubblico della campagna elettorale della lista “Fontevivo Avanti Tutta”, con la presentazione ufficiale della candidata sindaco Mariavittoria Rusca e della squadra che la accompagnerà alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

24 anni, nata e cresciuta a Fontevivo, fortemente legata al suo territorio, già consigliere comunale ed assessore, la Rusca è pronta a raccogliere il testimone lasciato da un’amministrazione che, sotto la guida di Tommaso Fiazza, ha saputo cambiare il volto del Comune. “Questi dieci anni ci hanno insegnato che anche un piccolo Comune può diventare un modello – dichiara Mariavittoria Rusca – se è amministrato con competenza, ascolto e senso di responsabilità. Ora vogliamo andare avanti, completare ciò che è stato avviato e affrontare insieme le sfide dei prossimi anni”.

La lista “Fontevivo Avanti Tutta” rappresenta la continuità e il rinnovamento: ne fanno parte amministratori esperti come Enrica Cavazzini, attuale sindaco facente funzione e già vicesindaco; Tommaso Fiazza, per dieci anni sindaco e oggi consigliere regionale; gli ex assessori Costanza Zecca ed Enrico Terenziani; Alessandro Gennari e Matteo Borrini, ma anche nuove energie del territorio come Davide Cesena; Thomas Ferrari; Sara Giuffredi; Alessandro Menta; Diego Tedoldi e Annamaria Villa.

“Siamo una squadra unita, competente e appassionata – sottolinea Rusca –. Rappresentiamo tutto il territorio: il capoluogo, le frazioni, le generazioni che hanno costruito Fontevivo e quelle che la vivranno domani. Con loro voglio lavorare per migliorare ancora i servizi alle famiglie, potenziare la sanità territoriale, sostenere il volontariato e creare opportunità per giovani e imprese. Il cambiamento vero è quello che nasce dalla continuità e cresce insieme alla comunità. La buona amministrazione non si cambia: si rafforza”.

Alla fine della presentazione, un momento conviviale con aperitivo e dj set per salutare l’inizio della campagna elettorale. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la sala ANSPI di Fontevivo.