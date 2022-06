La “Lista Michele Guerra sindaco” presenta il progetto “Parma SiCura”: si parte dal primo soccorso

Si è tenuto martedì 7 giugno presso la Cittadella del Rugby Parma un incontro promosso dalla Lista Civica Michele Guerra Sindaco per presentare proposte riguardanti la diffusione della cultura del primo soccorso e l’incremento della densità dei defibrillatori come strumenti di prevenzione della morte improvvisa.

Il dibattito, introdotto dal Dr. Davide Lazzeroni, cardiologo, candidato della Lista Michele Guerra Sindaco, è stato arricchito dall’intervento della Dr.ssa Daniela Aschieri, Presidente del Progetto Vita. Presenti anche il Dr. Antonio Nouvenne (Responsabile della S.S. Unità Mobile Multidisciplinare) e Marco Boselli (Coordinatore del 118), anch’essi candidati della Lista Michele Guerra Sindaco.

La Dr.ssa Aschieri ha illustrato le principali caratteristiche del Progetto Vita, nato a Piacenza nel 1998, con l’obiettivo di ridurre la mortalità da arresto cardiaco, promuovendo la cultura della defibrillazione precoce mediante l’utilizzo dei defibrillatori semi-automatici (DAE). “Con l’entrata in vigore della Legge n.116 del 04 agosto 2021 – ha spiegato la Dr.ssa Aschieri – viene definito un programma pluriennale volto a favorire la diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori in tutte le scuole, Università, sedi delle Pubbliche Amministrazioni, stazioni, aeroporti e mezzi di trasporto. La sola presenza di un DAE tuttavia non è abbastanza; affinché la catena della sopravvivenza si attivi, è infatti necessario che ogni cittadino sia educato alla cultura del primo soccorso” conclude la Dr.ssa Aschieri.

“L’arresto cardiaco – spiega il Dr. Lazzeroni – è responsabile in Italia di circa 60.000 decessi all’anno: l’inizio immediato delle manovre di rianimazione e l’utilizzo precoce del DAE possono portare le probabilità di sopravvivenza sopra il 90%. Anche i dati sul soffocamento in Italia sono critici: si stimano circa 50 decessi all’anno, soprattutto fra i bambini, in larghissima parte evitabili mediante l’esecuzione tempestiva di semplici manovre di disostruzione”.

“Il nostro progetto Parma “SiCura” – continua Lazzeroni – si pone come obiettivo di incrementare il numero dei DAE sul territorio comunale e soprattutto di promuovere la cultura della prevenzione, attraverso l’insegnamento delle manovre rianimatorie e di disostruzione a tutti gli operatori del mondo della scuola, dello sport, della cultura (teatri, cinema, musei), delle forze dell’ordine e degli ambienti ad alta densità di afflusso (esercizi commerciali e ristorazione). Vorremmo inoltre portare l’insegnamento del primo soccorso nelle scuole, con lo scopo di formare i ragazzi affinché possano diventare i cittadini consapevoli del domani.”

L’incontro si è concluso con l’intervento del candidato sindaco Michele Guerra: “Sono molto orgoglioso di questo progetto perché ancora una volta ci dimostra quanto importante possa essere il contributo di un’amministrazione a tutela della vita dei propri cittadini. Grazie ad interventi che inizieranno già nelle scuole, si potranno porre le basi per la città del futuro, perché una città che si cura sarà anche una città più sicura.”