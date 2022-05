La lista “Parma Democratica – Canova Sindaca” presenta la sua squadra

Nata a Parma, 19 anni, matricola di lettere moderne all’Alma Mater di Bologna, appartiene ad una famiglia che abita in città da generazioni.

Si occupa di illuminotecnica sia in ambito artistico che nei diversi contesti dello spazio urbano e monumentale, attraverso un uso della luce capace di valorizzazione estetica ma attento alla sostenibilità.

Laurea in Scienze Agrarie, amministratore e top manager di primarie aziende del settore agroalimentare, ha ricoperto ruoli apicali in Consorzi di prodotto ed Istituti di certificazione.

Nato a Parma, ha lavorato stabilmente presso il Teatro dell’Opera di Bonn, ha firmato opere di teatro in musica, dedicandosi poi prevalentemente alla cinematografia documentaria.

Già arbitro e segretario Lega Calcio, coordinatore settore atletica leggera, animatore del trail running, organizzatore di maratone di hand bike con la Polisportiva Gioco per persone con disabilità motorie e relazionali.

Nata a Bruxelles da madre belga e padre polacco, laureata in Scienze Politiche, dal 1991 vive a Parma dove ha svolto attività di comunicazione presso Teatro Due e attualmente con l’associazione ParmaFrontiere.

Si laurea in Architettura al Polimi dove consegue il Dottorato e svolge attività di docente, partecipa a concorsi di architettura internazionali, è consigliere dell’Accademia Nazionale di Belle Arti di Parma.

Dopo il Liceo Classico G.D.Romagnosi, si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Oltre alla professione si specializza nella didattica innovativa per le materie grafico-tecnico-artistiche.

Coniugata con due figli, nel 1990 si laurea a Parma in Giurisprudenza quindi si specializza in Diritto, economia e politiche dell’Unione europea. E’ segretario generale della Fondazione Andrea Borri.

12. Romiti Marina