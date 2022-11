La magia del Natale arriva intorno alla Rocca di Fontanellato

Intorno alla Rocca di Fontanellato, arriva la Magia del Natale, 3.4 e il 10.11 dicembre per tutto il giorno, un contesto da fiaba, mercatini, degustazioni, laboratori e le esibizioni dei circensi contemporanei di Fontanincanto.

Il Mercatino Magico e l’area degustazione saranno aperti il 3, 4, 10 e 11 dicembre dalle ore 09.30 alle ore 19.30. Un vero mercatino di oggetti unici, creati dai migliori artigiani e artisti dell’ingegno, per perdersi tra arredi natalizi, presepi, ceramiche, creazioni con materiali di recupero, abbigliamento, borse e accessori fatti a mano ma anche una serie di perle gastronomiche e cibi tradizionali da acquistare grazie alla presenza di aziende e produttori del territorio.

Le degustazioni saranno a cura di alcune tra le migliori cucine su ruote, uno street food di qualità con cibi da asporto e da passeggio.

In tutte le giornate entrando nel cortile interno della Rocca, per grandi e piccoli spazio alle prove di abilità, con i giochi di magia e di intelligenza del professore Piero Costantini.

Sempre in Rocca, nella sua casetta colorata in tutte le giornate ci sarà anche la presenza di Babbo Natale per la consegna delle letterine.

Sabato 3 dicembre alle ore 17.30 avrà luogo l’accensione delle luminarie.

Molto ricco anche il progetto Magici Bambini, laboratori ogni giorno diversi, a partecipazione libera e senza prenotazione che si svolgeranno all’interno della Ghiacciaia con il seguente programma: sabato 3 dicembre dalle 15.00 workshop creativi a tema natalizio con l’artista Francesca Lugli e dalle 15.30 i giochi da tavolo e giochi di legno a cura della Ludoteca Astamblà, domenica 4 dicembre dalle 14.00 i Magici Atelier a cura di Marco Nettis, per esplorare i suoni del Natale e il mondo della moda creativa.

Sabato 10 dicembre i bambini potranno cimentarsi nuovamente con i giochi da tavolo e di legno mentre domenica 11 dalle ore 10.30 con atelier di disegno e materiali di recupero.

Domenica 4 dicembre per tutto il giorno: La Magia del Gioco con animatori giochi e risate e dalle 10.00 avrà luogo la Marcia Blue Christmas, camminata benefica dei Babbi Natale a cura della Fondazione Bambini e Autismo (iscrizioni presso la Rocca alle ore 9.00).

Dalle 16.00 i Musicanti d’la Bàsa proporranno un repertorio di balli e musiche tradizionali.

La Magia del Natale non poteva fare a meno della meraviglia degli artisti di strada, in collaborazione con L’Ufficio Incredibile, che a Fontanellato cura da anni il festival internazionale Fontanincanto.

Il programma nel dettaglio: sabato 3 dicembre dalle ore 16.00 piccola parata di trampolieri, sabato 10 dicembre alle ore15.30 con replica alle 17.30 lo spettacolo “Il Sogno” di Gambeinspalla teatro che vi incanterà con la sua poesia di bolle di sapone, domenica 11 dicembre ritorna dalla Repubblica Ceca, Igniferi una figura femminile avvolta da fiamme e scintille nel suo spettacolo “Inner Fire” alle ore 17.30.

La Magia del Natale è un evento per tutti che ci permette di trascorrere la giornata in un’atmosfera unica tra stupore, arte, eventi e tante attività per grandi e piccini.

Il programma degli eventi e Magici bambini è consultabile qui!

Un progetto curato dall’agenzia Magic Market in collaborazione con Comune di Fontanellato e L’Ufficio incredibile e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’evento è a ingresso libero e si svolgerà anche in caso di maltempo, info whatsapp 338 8971889