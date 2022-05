La magia di Harry Potter domenica 8 maggio al Castello di Tabiano

A lezione di magia con il maghetto più famoso di sempre.

Domenica 8 maggio, in occasione della Festa della Mamma, al Castello di Tabiano (PR) va in scena “La magia di Harry Potter” con laboratori didattici per adulti e bambini.

Ai partecipanti verrà consegnato un supporto di legno sul quale ognuno potrà poi modellare con l’argilla polimerica e i colori preferiti la sua bacchetta magica, quella di Harry Potter, di Hermione o di Ron ma anche del professor Severus e di Lord Voldemort con l’aiuto di una magica “assistente”.

I laboratori inizieranno alle 10 e alle 15.30 e successivamente è prevista la visita al Castello.

Biglietti:

adulti laboratorio e visita € 25

bambini fino ai 12 anni laboratorio e visita € 24

solo laboratorio bambini ed adulti € 18,00

I bambini al di sotto dei 7 anni potranno partecipare accompagnati da un genitore.

Nell’occasione sarà possibile acquistare la burrobirra ed i dolcetti preferiti da Harry Potter.

Le visite guidate al Castello restano invariate con inizio alle ore 10-11-16 e 17

Prenotazioni: www.castelloditabiano.com/calendar

info:info@castelloditabiano.com