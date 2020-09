La maglia gialloblù divisa in due anime: svelata la nuova away 2020-2021 del Parma Calcio 1913

Si sdoppia in due anime “gemelle” la tradizionale maglia gialloblù realizzata da Erreà Sport per la prossima stagione 2020-2021 del Parma Calcio 1913.

Una novità importante che innova graficamente la classicità e per la prima volta propone due seconde divise all’apparenza identiche e semplicemente invertite ma in realtà caratterizzate da una speciale cura di dettagli che le rendono simili ma al contempo differenti.

Dalla linea elegante e minimal, il consueto motivo a righe viene sostituito, principale novità di quest’anno, da un ampio inserto cucito in orizzontale reso particolare dall’originale texture ideata che lo contraddistingue.

Una prima divisa è a base gialla con collo in costina squadrato, bordo manica e fascione blu scuro. Al suo interno, il pattern grafico vede protagonista il simbolo della Fenice stampato e ripetuto tono su tono, impreziosito da linee in azzurro chiaro che riprendono, nel disegno, le sue ali. Lo stesso gioco di simboli e di chiaro scuri è stampato all’interno del collo e nel fintino sul davanti.

La seconda versione, dallo stesso taglio e modello, propone la maglia in tinta royal con rifiniture e inserto principale in giallo. In questo caso il motivo studiato per la banda centrale è composto da un particolare del logosocietario riproposto e racchiuso all’interno di piccoli rombi.

Il kit si completa con i panta abbinati che ripetono, sui lati la stessa fantasiache identifica la striscia della casacca. Due nuove proposte che intendono celebrare il giallo e blu, esaltandolo e sdoppiandolo in divise complementari dalle diverse e raffinate personalità.

Le nuove divise del Parma Calcio 1913, come tutti i capi Erreà, sono certificate Oeko-Tex Standard 100, l’attestato che pone limiti estremamente rigorosi in tema di sostanze nocive per la salute, garantendo un elevato livello di qualità e sicurezza.