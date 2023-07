La Notte dei Maestri del Lievito Madre 2023: il 24 luglio torna in Pilotta l’evento benefico più goloso dell’estate

Basta un solo ingrediente, il lievito madre fresco, per illuminare il centro storico di Parma: torna lunedì 24 luglio, La Notte dei Maestri del lievito madre, una serata all’insegna dell’artigianalità organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley, sotto il cielo stellato della Pilotta.

Una grande festa aperta a professionisti, curiosi e semplici turisti per degustare e promuovere il consumo dei grandi lievitati, a partire dal dolce iconico del Natale italiano nel mondo, il Panettone, e le specialità dei Maestri, vere perle del Made in Italy, in ogni stagione dell’anno. La Notte dei Maestri del Lievito Madre nasce con l’obiettivo di far conoscere l’eccellenza del Panettone artigianale mettendo a confronto le diverse culture di chi lo produce partendo esclusivamente dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni territorio.

Dalle ore 19 gli Accademici sfileranno lungo le vie del centro scortati dalla banda, fino ad arrivare al punto espositivo di Piazza della Pace presso il Palazzo della Pilotta. Qui, dalle 20, sarà possibile assaggiare i migliori panettoni artigianali e altre prelibatezze preparate con lievito madre vivo, offerti dai Maestri dell’Accademia MLM.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma, che si occupa di aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà: per poter accedere alla degustazione, infatti, si dovrà ritirare un braccialetto riconoscitivo presso lo stand dell’Emporio Solidale con un contributo minimo di 5,00 €. Inoltre, ci sarà la possibilità, con un contributo minimo di 35,00 €, di poter ricevere un panettone dei Maestri.

L’evento sarà anche l’occasione per incontrare dal vivo la squadra degli Accademici che rappresenterà l’Italia al Panettone World Championship in programma ad ottobre, e per assegnare premi e riconoscimenti speciali a coloro che con il loro lavoro simboleggiano e supportano l’eccellenza dei grandi lievitati Made in Italy.

La Notte dei Maestri del Lievito Madre è organizzata con il sostegno dei main sponsor Agugiaro & Figna Molini, Bombonette, Brazzale, Cesarin, Cooki, Don Vanilla, Fabbri 1905, ICAM, Gruppo Polin, Reviva Group, Torrefazione Dubbini, Workline, del local sponsor Artedolce Parma, e dei partner ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Chef to Chef, Host Milano, PQR, SIGEP, Fondazione Telethon e dei media partner Dolcesalato, Italia a Tavola, Italian Gourmet, Il Panificatore Italiano, Il Pasticcere e Gelatiere Italiano, Pizza e Pasta Italiana.

IL PROGRAMMA:

Ore 18 c/o Palazzo del Governatore (Piazza G. Garibaldi, 19):

Presentazione della serata e saluto delle Autorità

Discorso del Presidente di Accademia MLM Claudio Gatti

Presentazione della prima edizione del Campionato Mondiale del Panettone a Squadre e della nazionale italiana in gara al PWC

Assegnazione delle targhe di riconoscimento e del Premio Accademico dell’anno 2023

ORE 19: sfilata dei Maestri Accademia MLM accompagnati dalla banda musicale per le vie del centro fino a Piazza della Pilotta

ORE 20 c/o Piazza della Pilotta: inizio degustazioni

www.nottemaestrilievitomadre.it

www.accademiamaestrilievitomadrepanettoneitaliano.it

www.instagram.com/maestridellievitoedelpanettone/

www.facebook.com/AccademiaMaestridelLievitoMadreePanettoneItaliano