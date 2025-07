La notte dei Maestri del lievito madre 2025 incanta Parma

Si è conclusa con uno straordinario successo e una partecipazione senza precedenti la decima Notte dei Maestri del Lievito Madre organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma Food Valley e con la partecipazione di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

L’evento ha trasformato il cuore di Parma in una festa del gusto e dell’eccellenza artigianale italiana con oltre 5000 visitatori – tra appassionati, turisti e addetti ai lavori – che hanno affollato la città per celebrare i grandi protagonisti della lievitazione naturale, in un’edizione che ha superato ogni aspettativa. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma, associazione che assiste le famiglie in difficoltà.

Più di 1400 lievitati proposti, tra cui il protagonista indiscusso è stato il panettone, presentato in una varietà sorprendente di interpretazioni: dai classici intramontabili alle versioni più innovative e creative, fino ai panettoni salati ed estivi, perfetti per proporre il dolce simbolo del Natale in chiave contemporanea e stagionale. Dal tradizionale, al proteico, passando per il gluten free e tante creazioni gourmet, La Notte è stata un vero e proprio viaggio sensoriale tra profumi, consistenze e sapori, guidato dai migliori maestri pasticceri italiani e non solo.

Come da tradizione, prima delle degustazioni in Piazza, gli Accademici si sono ritrovati al Palazzo del Governatore per il saluto delle autorità, con il Sindaco Michele Guerra e l’Assessore alla Città Creativa UNESCO del Comune di Parma Marco Bosi. Presente anche l’Onorevole Daniela Dondi che ha ribadito, insieme ai Maestri dell’Accademia, il ruolo centrale del panettone come simbolo del Made in Italy, ambasciatore della nostra tradizione gastronomica nel mondo, proprio mentre prosegue il proprio iter in commissione Agricoltura la proposta di legge per istituire la Giornata Nazionale del Panettone: un’occasione ufficiale per celebrare questo capolavoro dell’arte dolciaria italiana come fattore culturale, riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Un’iniziativa volta a valorizzare il lavoro dei maestri pasticceri e dell’eccellenza italiana nel mondo, rafforzando il legame tra tradizione, innovazione e identità nazionale.

L’incontro è stato anche l’occasione per assegnare uno speciale riconoscimento da parte dell’Accademia MLM ad alcune tra le più prestigiose testate giornalistiche del settore – Cook-Corriere della Sera, Dissapore, Dolcesalato, Gambero Rosso e Italian Gourmet – per il loro prezioso contributo “per aver nutrito con passione e sapienza la cultura del panettone, del lievito madre vivo e dell’arte della lievitazione”. Durante la serata, al termine di un percorso di crescita e confronto, sono stati inoltre premiati i nuovi giovani lievitisti che insieme ai Maestri Senior, hanno realizzato in sinergia nuovi prodotti lievitati, per valorizzare il progetto formativo dell’Accademia, da sempre attenta al futuro dei giovani lievitisti, come dimostra anche la recente inaugurazione della prestigiosa International School di Bologna, presieduta dal maestro Stefano Laghi. Il maestro Claudio Gatti, presidente di Accademia MLM ha quindi dato appuntamento a tutti al Panettone World Championship 2025, il Campionato mondiale a squadre che si terrà dal 14 al 17 ottobre a Verona con la finalissima il 18 ottobre a Host Milano e che vedrà sfidarsi le nazionali di Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela. Tra i grandi ospiti della finale sono stati già annunciati il Maestro Iginio Massari, Antonio Bachour, Angelo Musa e Roy Shvartzapel, vere e proprie icone della pasticceria internazionale.

La Notte dei Maestri del Lievito Madre è organizzata con il sostegno di AFA Arredamenti, Agugiaro & Figna Molini e Le Sinfonie, Bombonette, Brazzale, Cesarin, Domori, Don Vanilla, Estados Cafè, Eurovo, Goeldlin, Mielizia, Gruppo Polin, Reviva Group, Ricette in cloud, Ambrogio Sanelli, Uvella. Event partner ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana; media partner Dolcesalato.