La notte più oscura del Nord Italia all’Arcistella di Trecasali

Sabato 25 ottobre all’Arcistella di Trecasali (PR) andrà in scena una serata unica nel suo genere.

Per festeggiare i 17 anni di Darkitalia, storica associazione e community che da quasi due decenni promuove la cultura e la musica goth in Italia, è in programma un evento straordinario: una notte interamente dedicata alla musica oscura, tra live internazionali e aftershow Dj set avanguardistici, per celebrare insieme questo importante traguardo e la vigilia di Halloween.

LIVE – dalle ore 21:30

21:30 – Sacred Legion (Italia)

Death Rock sincero, potente, crudo ed evocativo, ma al tempo stesso vario nelle sonorità.

Fondata dal chitarrista degli storici Chants of Maldoror, la band attinge alla tradizione di gruppi iconici come Christian Death, Shadow Project, Samhain, T.S.O.L. e The Damned, restituendo un suono personale e viscerale, fedele alle radici del genere ma attuale nell’attitudine.

22:30 – Traitrs (Canada)

I Traitrs di Toronto fanno un ritorno fragoroso con “Burn In Heaven”, brano ispirato alla tragedia reale di Anneliese Michel.

Si tratta del loro primo nuovo singolo dopo “Horses In The Abattoir” (2021) e anticipa “Possessor”, il prossimo LP previsto per il 2026.

Tra le band darkwave/post-punk più acclamate della scena contemporanea, i Traitrs combinano sonorità cupe e melodie struggenti in un’esperienza live intensa, emotiva e profondamente d’impatto.

23:30 – Corpus Delicti (Francia) – data unica italiana

Nome di culto del gothic rock europeo, nati negli anni ’90 a Nizza, i Corpus Delicti tornano dopo trent’anni con un nuovo album inedito, “Liminal”, di imminente uscita.

Pionieri del gothic più autentico, la band ha segnato un’intera generazione con il suo stile elegante, oscuro e teatrale, e oggi rinnova il proprio mito riportando in vita lo spirito originario del movimento.

A SEGUIRE – DJ SET BY DARKITALIA

Dopo i live, la festa continua fino a notte fonda con l’aftershow curato dai dj di Darkitalia: Black Ossian, Dandy Noir, Moon

Un viaggio sonoro tra gothic rock, darkwave, synthwave e post-punk per chiudere in modo intenso e coinvolgente la notte più dark dell’anno.

Arcistella, Trecasali (PR) – a soli 3 km dall’uscita A15 Sissa Trecasali

Ingresso riservato ai soci Arci