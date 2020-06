La nuova dirigente della Polizia Stradale di Parma fa visita in Municipio

Questa mattina il Sindaco Federico Pizzarotti, l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il Comandante della Polizia Locale Roberto Riva Cambrino hanno incontrato in Municipio la nuova Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Parma Katia Grenga, che, trasferitasi da Terni, ha recentemente iniziato il suo incarico a Parma.

Gli amministratori hanno voluto dare il loro benvenuto alla nuova Dirigente, che prende il posto di Eugenio Amorosa (passato alla guida della Polstrada di Trieste) augurandole un buon lavoro nella nostra città e auspicando per il futuro una proficua collaborazione con l’Ente e le realtà del territorio, in particolare in questo momento delicato per tutto il Paese.

