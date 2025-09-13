La nuova Segreteria del Pd dell’Emilia-Romagna

“Una Segreteria composta da figure competenti, con deleghe di lavoro su temi specifici pronta da subito a mettersi in campo per dare forza e centralità al programma di governo della nostra regione e costruire una visione di Paese e di società alternativa a quella delle destre”. Con queste parole il segretario del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, presenta la nuova Segreteria regionale dopo la riconferma a segretario.
“È una Segreteria che vuole dare valore e rappresentanza a tutti i territori della nostra regione con figure che hanno dimostrato con il loro impegno amministrativo e politico di saper essere dei punti di riferimento per le proprie comunità”.
“I temi in agenda, così come le sfide che ci attendono sono tanti, per questo abbiamo deciso di incontrarci già domani. Domenica 14 settembre, presso la Festa Nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, alle ore 15, si terrà infatti la prima riunione della nuova Segreteria del Pd dell’Emilia-Romagna, in una giornata che vedrà successivamente l’iniziativa di chiusura della segretaria nazionale Elly Schlein”.
Questa la composizione della Segreteria con le deleghe di lavoro:
Luigi Tosiani, Segretario
Emma Petitti, Vicesegretaria, Sviluppo economico, Innovazione e programmazione strategica
Elisa Amadesi, Ricerca, Università
Laura Arduini, Presidente dell’Assemblea Regionale, Partecipazione e Formazione Politica
Caterina Bagni, Enti Locali, Europa
Ilaria Baraldi, Diritti, Pari opportunità, Terzo settore
Maria Elena Baredi, Welfare, Nuove povertà
Caterina Bonetti, Ambiente, Conversione ecologica, Green economy
Stefano Caliandro, Lavoro
Paolo Dall’Asta, Diritto alla casa, Politiche migratorie
Adriana Fantini, Urbanistica, Territorio
Simona Lembi, Programma, Iniziative politiche
Francesca Marchetti, Scuola, Infanzia, Adolescenza
Lorenzo Margotti, Coordinatore della Segreteria e Politiche agroalimentari
Federica Mazzoni, Organizzazione, Legalità e cultura democratica
Matteo Nasciuti, Sanità, Salute
Elisa Parenti, Giustizia, Sicurezza urbana e digitale, IA
Matteo Ruggeri, Mobilità, Infrastrutture
Jacopo Zanotti, Riforme, professioni, Pubblica Amministrazione
Sono invitati per funzione alle riunioni della Segreteria: Giorgio Sagrini, Tesoriere del Pd regionale, Filippo Simeone, Segretario regionale dei Giovani Democratici, Paolo Calvano, Capogruppo Pd all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Marcella Zappaterra, Coordinatrice regionale della Conferenza delle donne.