La nuova Segreteria del Pd dell’Emilia-Romagna

“Una Segreteria composta da figure competenti, con deleghe di lavoro su temi specifici pronta da subito a mettersi in campo per dare forza e centralità al programma di governo della nostra regione e costruire una visione di Paese e di società alternativa a quella delle destre”. Con queste parole il segretario del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Luigi Tosiani, presenta la nuova Segreteria regionale dopo la riconferma a segretario.

“È una Segreteria che vuole dare valore e rappresentanza a tutti i territori della nostra regione con figure che hanno dimostrato con il loro impegno amministrativo e politico di saper essere dei punti di riferimento per le proprie comunità”.

“I temi in agenda, così come le sfide che ci attendono sono tanti, per questo abbiamo deciso di incontrarci già domani. Domenica 14 settembre, presso la Festa Nazionale dell’Unità a Reggio Emilia, alle ore 15, si terrà infatti la prima riunione della nuova Segreteria del Pd dell’Emilia-Romagna, in una giornata che vedrà successivamente l’iniziativa di chiusura della segretaria nazionale Elly Schlein”.

Questa la composizione della Segreteria con le deleghe di lavoro:

Luigi Tosiani, Segretario

Emma Petitti, Vicesegretaria, Sviluppo economico, Innovazione e programmazione strategica

Elisa Amadesi, Ricerca, Università

Laura Arduini, Presidente dell’Assemblea Regionale, Partecipazione e Formazione Politica

Caterina Bagni, Enti Locali, Europa

Ilaria Baraldi, Diritti, Pari opportunità, Terzo settore

Maria Elena Baredi, Welfare, Nuove povertà

Caterina Bonetti, Ambiente, Conversione ecologica, Green economy

Stefano Caliandro, Lavoro

Paolo Dall’Asta, Diritto alla casa, Politiche migratorie

Adriana Fantini, Urbanistica, Territorio

Simona Lembi, Programma, Iniziative politiche

Francesca Marchetti, Scuola, Infanzia, Adolescenza

Lorenzo Margotti, Coordinatore della Segreteria e Politiche agroalimentari

Federica Mazzoni, Organizzazione, Legalità e cultura democratica

Matteo Nasciuti, Sanità, Salute

Elisa Parenti, Giustizia, Sicurezza urbana e digitale, IA

Matteo Ruggeri, Mobilità, Infrastrutture

Jacopo Zanotti, Riforme, professioni, Pubblica Amministrazione

Sono invitati per funzione alle riunioni della Segreteria: Giorgio Sagrini, Tesoriere del Pd regionale, Filippo Simeone, Segretario regionale dei Giovani Democratici, Paolo Calvano, Capogruppo Pd all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Marcella Zappaterra, Coordinatrice regionale della Conferenza delle donne.